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Происшествия Медики спасают мужчину, сорвавшегося со строительных лесов в центре Петербурга

Медики спасают мужчину, сорвавшегося со строительных лесов в центре Петербурга

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2 комментария

В Мариинской больнице борются за жизнь молодого мужчины, упавшего с высоты порядка 15 метров в центре Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 31 августа.

22-летнего пациента доставили к врачам накануне с переломом рёбер, травмой живота и разрывом селезёнки. Скорую для него вызвал брат, сообщивший о падении со строительных лесов. По предварительным данным, несчастный случай произошёл на улице Марата, 63. По этому адресу расположен ансамбль, известный комитету по охране памятников как «Механический завод «К. Зигель»».

Пострадавшего в тяжёлом состоянии поместили в реанимацию. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

В этот же день от детского сада на Рыбацком проспекте в реанимацию увезли 50-летнего рабочего, который был привлечён к покраске стен. В администрации уточнили, что он сорвался с высокой стремянки, которая была прислонена к стене и доходила до крыши. Как утверждают, мужчину просили не использовать её.

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Комментарии
2
Панкихой
31 августа 2024, 21:46
Не надо.
ixform
31 августа 2024, 22:06
у Вас реально не всё просто с мозгами обеспечить нормальную стройку не в силах?
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