Рабочий упал с высоты на территории детского сада в Невском районе Петербурга

Днем медики зафиксировали у рабочего закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер, шейки плечевой кисти, закрытую травму живота на уровне печени и ушибы – его состояние оценили как тяжелое. В больницу он поступил в алкогольной интоксикации.

«Это работник подрядной организации, которая осуществляет работы на объекте. По данным камер видеонаблюдения, он упал с высокой, до уровня крыши, стремянки, которую решил установить сам, прислонив к стене. Ему предварительно говорили, чтобы он ее не использовал. Как сообщил нам охранник, во время работы мужчина был в адекватном, нормальном состоянии. Остальное будут выяснять правоохранительные органы», - объяснили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Невского района.