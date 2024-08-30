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Происшествия Рабочий упал с высоты на территории детского сада в Невском районе Петербурга

Рабочий упал с высоты на территории детского сада в Невском районе Петербурга

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2 комментария

В Петербурге мужчина упал с высоты, выполняя работы на здании детского сада, стало известно «Фонтанке» 30 августа. Его направили на шоковую реанимацию, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Днем медики зафиксировали у рабочего закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер, шейки плечевой кисти, закрытую травму живота на уровне печени и ушибы – его состояние оценили как тяжелое. В больницу он поступил в алкогольной интоксикации.

Инцидент произошел в Невском районе, на территории садика №127.

«Это работник подрядной организации, которая осуществляет работы на объекте. По данным камер видеонаблюдения, он упал с высокой, до уровня крыши, стремянки, которую решил установить сам, прислонив к стене. Ему предварительно говорили, чтобы он ее не использовал. Как сообщил нам охранник, во время работы мужчина был в адекватном, нормальном состоянии. Остальное будут выяснять правоохранительные органы», - объяснили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Невского района.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как рабочий сорвался с крыши жилого дома на набережной Фонтанки.

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Комментарии
2
Сбытчик влажных мечт
31 августа 2024, 00:03
"Адекватный" - понятие относительное, и оно не тождественно понятию "трезвый".
triton1977
31 августа 2024, 00:01
Ну жалко пострадавшего, но пребывание на строящемся объекте в пьяном состоянии - жесть, ведь по любому сказывается и на качестве выполняющихся работ (даже если это и "подсобные" профессии). Тем более строят же детский сад - не удивительно, если в дальнейшем будут происходить проблемы "с эксплуатацией" объекта.
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