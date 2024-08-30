«Вопрос остается в компетенции национальных властей». Общеевропейского решения об отмене ограничений на атаки ВСУ по РФ нет

Министры обороны стран ЕС не приняли общего решения об отмене ограничений на использование европейского оружия Украиной по России. Об этом сообщил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров в Брюсселе, пишет 30 августа ТАСС.





В ЕС решили, что вопрос отмены ограничений должен решаться теми странами, которые поставляют оружие. «Но страны имеют разное мнение, и они решили оставить такое решение на уровне отдельных стран Евросоюза», — сказал Боррель (цитата по РИА Новости).



Кроме того, Боррель назвал сумму общей помощи Украине странами ЕС. На военные цели Евросоюз выделил порядка 43,5 миллиарда евро, сообщает ТАСС.



В ходе общения с прессой дипломат заявил о решении ЕС создать «маленький координационный центр в Киеве», который позволит координировать напрямую вопросы тренировочной миссии. Там будут решаться вопросы по обучению военных ВСУ. До конца года центр планирует подготовить еще 15 тысяч бойцов. На данный момент число обученных ЕС военнослужащих порядка 60 тысяч.



В то же время сами обучения не будут проходить на Украине. Глава внешнеполитической службы ЕС поделился, что это общее решение министров обороны. Европейские специалисты будут готовить военнослужащих ВСУ «как можно ближе к территории Украины».



На пресс-конференции в Брюсселе Боррель также заявлял, что Европа не хочет находиться в состоянии войны с Россией.

