    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, южн

    769мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.45eur101.77

    Боррель: Евросоюз не хочет войны с РФ, но удары европейским оружием Украине надо разрешить

    797
    7 комментариев

    Европа не хочет находиться в состоянии войны с Россией, но министрам стран Евросоюза предлагается согласовать единую позицию, разрешив удары европейским оружием по территории РФ. Об этом 30 августа заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

    Накануне на неформальном заседании глав МИД стран Евросоюза Боррель предложил министрам согласовать единую позицию о снятии «всех ограничений» для Киева на удары европейским оружием по территории РФ. По итогам встречи главный евродипломат констатировал, что единой позиции сформировать не получилось, и такие решения оставили за каждой страной — членом сообщества.

    Боррель подчеркнул, что Европа не воюет с Россией, поскольку «никто не хочет быть в состоянии войны с РФ», а просто «поддерживает Украину».

    Словакия и Венгрия выступили против снятия ограничений на удары ВСУ по России. Латвия, Нидерланды, Польша, Франция и Швеция в свою очередь высказались за то, чтобы Киев получил карт-бланш в этом вопросе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close