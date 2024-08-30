Боррель: Евросоюз не хочет войны с РФ, но удары европейским оружием Украине надо разрешить

Европа не хочет находиться в состоянии войны с Россией, но министрам стран Евросоюза предлагается согласовать единую позицию, разрешив удары европейским оружием по территории РФ. Об этом 30 августа заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.



Накануне на неформальном заседании глав МИД стран Евросоюза Боррель предложил министрам согласовать единую позицию о снятии «всех ограничений» для Киева на удары европейским оружием по территории РФ. По итогам встречи главный евродипломат констатировал, что единой позиции сформировать не получилось, и такие решения оставили за каждой страной — членом сообщества.

