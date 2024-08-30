Автомобиль проломил стену пешеходной галереи на Академика Лебедева

Вечно напряженную по вечерам дорожную ситуацию в районе Финляндского вокзала в Петербурге 30 августа осложнило ДТП. Автомобиль попытался прикинуться пешеходом, и у него почти получилось.

На улице Академика Лебедева водитель легкового автомобиля Hyundai не справился с управлением и вылетел с проезжей части, рассказал читатель «Фонтанки» Алекс. Машина врезалась в стену пешеходной галереи, проломив ее и частично заскочив внутрь.