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Происшествия Автомобиль проломил стену пешеходной галереи на Академика Лебедева

Автомобиль проломил стену пешеходной галереи на Академика Лебедева

1 515
1 комментарий

Вечно напряженную по вечерам дорожную ситуацию в районе Финляндского вокзала в Петербурге 30 августа осложнило ДТП. Автомобиль попытался прикинуться пешеходом, и у него почти получилось.

На улице Академика Лебедева водитель легкового автомобиля Hyundai не справился с управлением и вылетел с проезжей части, рассказал читатель «Фонтанки» Алекс. Машина врезалась в стену пешеходной галереи, проломив ее и частично заскочив внутрь.

По словам очевидца, никто не пострадал. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение на участке сейчас затруднено.

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Комментарии
1
ixform
30 августа 2024, 18:52
это какая-то странная пешеходная галерея хоть бы граффитями её украсили патриотическими вступай в ряды Вооруженных Сил Советского Союза рабочих и крестьян или приют для кошек и собак рекламируйте которые бесплатно дарят щенков и кошек . да и выглядит как-то странно если честно - доски, профнастил.. такое впечатление что это стройку так огородили
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