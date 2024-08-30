Житель Шушар задержан после орального секса с 13-летней школьницей в лесу

Немолодой житель Пушкинского района Петербурга может стать фигурантом уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера. Накануне днем его застукали обнимающимся с 13-летней. Выяснилось, что их отношения зашли слишком далеко.

По предварительным данным, в период с 24 по 29 августа 53-летний житель Шушар водил девочку в лесок на территории Славянки. Там школьница дважды орально удовлетворила похотливого мужчину. Мать подростка уже обратилась в полицию с заявлением. Гражданина доставили в отдел и составили административный протокол.

Сам задержанный настаивает, что не знал, что у его юной спутницы еще даже паспорта нет. Мол, был уверен, что она совершеннолетняя, и вообще, все было по обоюдному согласию. «Фонтанка» изучила фотографии жертвы и пришла к выводу, что на 18 лет она совершенно не выглядит. СК пока думает.

