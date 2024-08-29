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    Три игрока «Зенита» вошли в окончательный состав сборной на матчи против Вьетнама и Таиланда

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    Российский футбольный союз опубликовал окончательный состав сборной России на матчи в сентябре. В него вошли 27 футболистов, в том числе три игрока «Зенита»: вратарь Евгений Латышонок, защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Андрей Мостовой.

    Больше всего представителей в сборной у «Локомотива» — восемь игроков. На втором месте — ЦСКА, из которого вызвали четырех человек.

    Сборной России предстоит сыграть в Ханое два товарищеских матча. 5 сентября пройдет игра против Вьетнама, а 7-го — против Таиланда.

    В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА.

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