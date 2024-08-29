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Общество Московский таксист отказался везти раввина и попал под блок

Московский таксист отказался везти раввина и попал под блок

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9 комментариев

В Москве водитель, представившийся в разговоре гражданином Узбекистана, отказался везти раввина молодежной организации «Яхад» Михоэля Ставропольского. Об этом 29 августа сообщает РБК со ссылкой на сервис «Яндекс. Такси», заказы которого выполнял таксист.

Ставропольский, как утверждается, вызвал машину уровня «Комфорт», но прибывший водитель отказался выполнять заказ — якобы по причине того, что клиент является евреем. Пассажир записал разговор с таксистом на видео, и на кадрах водитель объясняет, что дело не в национальности, а вероисповедании заказчика.

По словам представителя «Яндекс. Такси», сервис заблокировал водителя после того, как Ставропольский сообщил об инциденте, и ограничил доступ к выполнению заказов «за несоблюдение стандартов и правил сервиса».

Раввин же подумывает обратиться в полицию, чтобы там проверили, не принадлежит ли водитель к экстремистским группам.

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Комментарии
9
Кулунжу
29 августа 2024, 18:02
Обоих выслать.
Zet
29 августа 2024, 18:16
примирить обоих и обязать принять православие в течение суток...
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