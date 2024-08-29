Московский таксист отказался везти раввина и попал под блок

В Москве водитель, представившийся в разговоре гражданином Узбекистана, отказался везти раввина молодежной организации «Яхад» Михоэля Ставропольского. Об этом 29 августа сообщает РБК со ссылкой на сервис «Яндекс. Такси», заказы которого выполнял таксист.

Ставропольский, как утверждается, вызвал машину уровня «Комфорт», но прибывший водитель отказался выполнять заказ — якобы по причине того, что клиент является евреем. Пассажир записал разговор с таксистом на видео, и на кадрах водитель объясняет, что дело не в национальности, а вероисповедании заказчика.