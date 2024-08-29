Новые предметы в школах, обязательное вывешивание флага, страхование пассажиров такси. Осенние законы — в карточках

В России 1 сентября вступает в силу ряд законов, которые коснутся разных сфер жизни. К каким изменениям в стране нужно быть готовыми, рассказал 29 августа в своем телеграм-канале председатель Госдумы России Вячеслав Володин.



Фото: телеграм-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина Фото: телеграм-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина Фото: телеграм-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина Фото: телеграм-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина Фото: телеграм-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина Фото: телеграм-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина Фото: телеграм-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина Фото: телеграм-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина Фото: телеграм-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина Фото: телеграм-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина Поделиться Поделиться





У российских школьников с 1 сентября появится новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины», а уроки труда станут обязательными. Еще одним нововведением станет обязательное вывешивание Государственного флага РФ во всех образовательных учреждениях вне зависимости от того, частные они или государственные. Речь идет о детских садах, школах, колледжах и вузах.



Защите прав инвалидов посвящены два новых закона. Инвалидов первой группы, следующих без сопровождения и без проездного билета, будет запрещено высаживать из общественного транспорта. Объясняется это тем, что высадка несет прямую угрозу жизни и здоровью людей с ограниченными возможностями. Нарушившим закон выпишут штраф от 20 до 30 тысяч рублей. Сейчас в России уже действует закон, который наказывает за высадку из общественного транспорта детей до 16 лет.



Еще один закон будет дополнительно защищать трудовые права инвалидов. Компании, в которых более 35 сотрудников, должны предоставить от 2 до 4% мест для трудоустройства инвалидов. Тем, кого приняли на работу, будут обязаны создать необходимые условия труда.

С начала осени ужесточатся требования к учредителям управляющих компаний. Если у учредителей аннулируют лицензию, то их внесут в специальный реестр дисквалифицированных лиц. Такие юрлица не смогут создать новую УК, пока не выйдут из списка. Также создавать УК будет запрещено учредителям с неснятой или непогашенной судимостью за экономические преступления, а также за противоправные действия средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.



Еще один закон уточняет условия оплаты сверхурочной работы. Выплата будет рассчитываться из текущей зарплаты, премий и других бонусов.

С 1 сентября вводится правило об обязательном страховании пассажиров такси. Ответственность за это ляжет на перевозчиков. С начала осени размер обязательных страховых выплат станет больше в четыре раза. Компенсация за вред, причиненный жизни, составит 2,025 миллиона рублей. За вред, причиненный здоровью, полагается выплата в размере 2 миллионов рублей. Подробнее о том, как будет работать закон, можно почитать на «Фонтанке».



С 1 сентября информационные системы государственных, муниципальных учреждений и унитарных предприятий должны пользоваться хостинг-провайдерами, чьи сервера находятся в России. Важным условием является то, чтобы российские сервера были подключены к госсистеме, которая противодействует кибератакам.



Среди прочего с первого дня осени вступает в силу новый порядок оказания первой помощи. Его определит Министерство здравоохранения России. Например, теперь в аптечке первой помощи могут находиться медикаменты (до этого — только перевязочный материал и средства индивидуальной защиты).

