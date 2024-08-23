В России с 1 сентября вступит в силу закон об обязательном страховании пассажиров такси. Ответственность за это ляжет на перевозчиков. Cответствующий законопроект был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 июня 2023 года.
С начала осени размер обязательных страховых выплат станет больше в четыре раза. Так, компенсация за вред, причиненный жизни, составит 2,025 миллионов рублей. За вред, причиненный здоровью, полагается выплата в размере 2 миллионов рублей. Кроме того, не менее чем 23 тысячи рублей выплатят пассажирам за вред, причиненный имуществу. Ранее компенсация за вред, причиненный жизни или здоровью, составляла не более 500 тысяч рублей.
Однако крупнейшие агрегаторы такси, такие как «Яндекс.Такси» и Uber, еще с 1 декабря 2017 года стали страховать поездки на сумму, указанную в законе, — 2 миллиона рублей, поэтому принятый документ коснется лишь небольших агрегаторов и таксопарков. В первую очередь закон внесет изменения в работу водителей, трудоустроенных как самозанятые и ИП. Для них оформление новой страховки станет обязательным условием работы в такси.
На оформление полиса обязательного страхования (ОСГОП) у перевозчиков есть 60 дней со дня вступления нового закона в силу. За страховку нужно будет заплатить от 1,3 тысячи до 5,4 тысячи рублей в год.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что полис ОСАГО с марта 2025 года исключат из списка обязательных документов при регистрации автомобиля. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.