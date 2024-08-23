В России с 1 сентября вступит в силу закон об обязательном страховании пассажиров такси. Ответственность за это ляжет на перевозчиков. Cответствующий законопроект был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 июня 2023 года.

С начала осени размер обязательных страховых выплат станет больше в четыре раза. Так, компенсация за вред, причиненный жизни, составит 2,025 миллионов рублей. За вред, причиненный здоровью, полагается выплата в размере 2 миллионов рублей. Кроме того, не менее чем 23 тысячи рублей выплатят пассажирам за вред, причиненный имуществу. Ранее компенсация за вред, причиненный жизни или здоровью, составляла не более 500 тысяч рублей.