Петербургские чиновники объяснили, что снимают вьющиеся растения с домов-памятников из-за вреда

Вьющиеся растения на зданиях-памятниках негативно влияют на фасад и разрушают штукатурный слой. Поэтому чиновники борются с такими зелеными стенами, которые пытаются защищать жители Петербурга. Об этом 29 августа в Заксобрании рассказал глава комитета по охране памятников Алексей Михайлов, передает корреспондент «Фонтанки».

Вопрос о цветочном оформлении исторического центра города возник на рабочем совещании парламентского бюджетно-финансового комитета в рамках так называемых «нулевых» чтений проекта бюджета.

«Мы одно время боролись с живыми деревьями, которые располагали на памятниках. Лоточки, вьющиеся растения, которые одно время стало модно располагать, особенно на Гороховой улице, их вдруг стало возникать достаточно большое количество. Но здесь предмет борьбы понятен, потому что живые растения не очень позитивно влияют на фасад, — пояснил глава КГИОП. — Они влияют на штукатурку, особенно если их много. И вот те споры с жителями относительно снятия вьющихся растений с фасадов памятников, которые жители пытаются защищать, а мы им объясняем, что это приводит к деструкции штукатурки и разрушению памятников. Эту борьбу мы продолжаем. Аккуратно, со взаимодействием с жителями, объясняем, почему это плохо и почему этого не надо делать».

Депутат от КПРФ Ирина Иванова поинтересовалась, нельзя ли что-то сделать с засильем искусственных цветов в оформлении входных групп на Невском проспекте.