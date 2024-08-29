Мужчину завалило землёй в яме для колодца в Ленобласти. Он не выжил

Прокладка коммуникаций для водоснабжения закончилась гибелью рабочего в Лодейнопольском районе Ленобласти. Об этом стало известно «Фонтанке» 29 августа.

Несовместимые с жизнью травмы получил 29-летний гражданин Узбекистана, зарегистрированный в Петербурге и работающий на предпринимателя, который занимается строительством. Накануне около полудня иностранец выкапывал колодец на участке в садоводстве «Пиркиничи». В яме его засыпало обвалившейся землёй.

По предварительным данным, когда рабочего достали, он был уже мёртв. Следственный комитет выясняет все обстоятельства случившегося.