Эти 7 признаков укажут на то, что ваша обувь вредит ногам

Следуя модным тенденциям, не стоит забывать о своем комфорте. При выборе обуви важно обращать внимание на ее анатомическую правильность — если конечно вы хотите сохранить ноги здоровыми. Какие признаки указывают на то, что обувь давно пора сменить, коллеги из Marie Claire разобрались вместе с ортопедом Павлом Семиченковым.

Как понять, что обувь вредит ногам: основные признаки

Она стала слишком узкой в переднем отделе

Передняя часть обуви не должна быть слишком узкой. Если пальцы собираются в пучок, а у туфель еще и высокий каблук, то соскальзывание стопы вперед будет приводить к деформации пальцев и нарушению функции стопы. Это может вызвать появление косточки на ноге и вальгусное отклонение большого пальца, а также молоткообразную деформацию.

Опасный каблук

При ходьбе или беге стопа должна амортизировать удары, но обувь на высоком каблуке нарушает эту функцию. Жесткая подошва и неестественное положение стопы уменьшают амортизацию, а это может привести к травмам суставов и костей. Кроме того, ношение такой обуви ухудшает кровообращение в ногах. Постоянное сдавливание передней части стопы и ее неправильное положение вызывают отеки, варикозное расширение вен и другие проблемы с сосудами.



Опасности наши ноги подвергают и узкие каблуки. Они делают обувь неустойчивой, меняют биомеханику шага и повышают риск падений и травм.



Поэтому ортопеды советуют выбирать обувь на толстом каблуке, высота которого не превышает 4 сантиметров.

Обувь на толстой платформе

Обувь с жесткой толстой подошвой не позволяет стопе естественно перекатываться с пятки на носок. Это нарушает нормальную биомеханику и может вызвать такие проблемы, как уплощение свода стопы и перенапряжение мышц.

Неправильная фиксация на стопе

Обувь должна надежно фиксироваться на стопе. Если она держится только на ремешках или застежках, пятка может скользить — из-за этого увеличивается риск подвернуть ногу и получить травму. А еще надежная фиксация важна для того, чтобы мозг не тратил энергию на стабилизацию и мог сосредоточиться на правильной биомеханике шага.



Идеальный вариант: обувь с регулируемыми застежками — шнурками, липучками или ремешками. Она позволяет адаптировать фиксацию под особенности стопы.

Изношенная обувь

Изношенная обувь теряет свою амортизацию и возможность поддержки. Это может вызвать боли в стопах, голенях и спине.



Поэтому проверьте подошву и пятку на признаки износа. Если они сильно стерлись, пришло время заменить обувь. Особое внимание уделите задникам. В спортивной обуви они должны быть формоустойчивыми, иначе не удастся зафиксировать пятки во время ходьбы. Если задники протерлись и деформировались от долгой эксплуатации, их можно заменить в обувной мастерской.

Постоянные мозоли и натоптыши

Если у вас постоянно появляются мозоли и натоптыши, это указывает на то, что обувь не подходит вашей стопе. Подобная обувь создает неправильное давление и трение — это может привести к более серьезным проблемам со здоровьем ног.

Неприятный запах

Неприятный запах обуви может свидетельствовать о накоплении в ней бактерий и грибков. Это не только неприятно, но и опасно для вашего здоровья. Чтобы избежать этой проблемы, регулярно меняйте обувь и не носите одну и ту же пару ежедневно.



В магазинах можно найти специальные спреи и дезодоранты для обуви, которые помогают избавиться от бактерий и запаха. Регулярное использование таких средств поможет поддерживать обувь свежей.

Как еще устранить неприятный запах:

