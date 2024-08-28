«VK Видео» догоняет по популярности видеохостинг YouTube. О сервисе знают 90 процентов россиян

Сервис «VK Видео» в России догоняет по популярности видеохостинг YouTube. О его существовании знают почти 90% россиян, подсчитали 28 августа для РИА Новости специалисты компании Telecom Daily, опросившие более тысячи человек, регулярно просматривающих видео в интернете.
О существовании YouTube знают порядка 97% россиян, пользующихся видеосервисами, а 90% смотрят его регулярно. О сервисе «VK Видео» знают 90% россиян, а 51% смотрят там видео регулярно.
О наличии видеохостинга Rutube знают 75% россиян, а смотрят там видео около трети опрошенных. Про «Дзен» в курсе 68% респондентов.
Почти половина респондентов готова рекомендовать YouTube знакомым, за «VK Видео» готовы поручиться 31%, а за Rutube — 18%.
Отмечается, что на фоне замедления работы YouTube отечественные видеохостинги получили огромную совокупную зрительскую аудиторию.
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