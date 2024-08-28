«VK Видео» догоняет по популярности видеохостинг YouTube. О сервисе знают 90 процентов россиян

Сервис «VK Видео» в России догоняет по популярности видеохостинг YouTube. О его существовании знают почти 90% россиян, подсчитали 28 августа для РИА Новости специалисты компании Telecom Daily, опросившие более тысячи человек, регулярно просматривающих видео в интернете.

О существовании YouTube знают порядка 97% россиян, пользующихся видеосервисами, а 90% смотрят его регулярно. О сервисе «VK Видео» знают 90% россиян, а 51% смотрят там видео регулярно.

