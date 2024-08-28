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Общество «VK Видео» догоняет по популярности видеохостинг YouTube. О сервисе знают 90 процентов россиян

«VK Видео» догоняет по популярности видеохостинг YouTube. О сервисе знают 90 процентов россиян

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3 комментария

Сервис «VK Видео» в России догоняет по популярности видеохостинг YouTube. О его существовании знают почти 90% россиян, подсчитали 28 августа для РИА Новости специалисты компании Telecom Daily, опросившие более тысячи человек, регулярно просматривающих видео в интернете.

О существовании YouTube знают порядка 97% россиян, пользующихся видеосервисами, а 90% смотрят его регулярно. О сервисе «VK Видео» знают 90% россиян, а 51% смотрят там видео регулярно.

О наличии видеохостинга Rutube знают 75% россиян, а смотрят там видео около трети опрошенных. Про «Дзен» в курсе 68% респондентов.

Почти половина респондентов готова рекомендовать YouTube знакомым, за «VK Видео» готовы поручиться 31%, а за Rutube — 18%.

Отмечается, что на фоне замедления работы YouTube отечественные видеохостинги получили огромную совокупную зрительскую аудиторию.

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Комментарии
3
Трямочка
28 августа 2024, 12:14
ВК-видео рядом с ЮТ не лежало! А знают о нём только потому, что с какого-то момента ВК стал абсолютно любой ролик, загруженный в топик ли, в комменты ли, отправлять смотреть на ВК-видео и там назойливо предлагать установить отдельное приложение.
Отец Родной
28 августа 2024, 11:51
А жёлтая фонтань почти догоняет Нью Йорк таймс
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