Трансгендеров-мужчин объявили чемпионками женской Австралийской премьер-лиги

Женская футбольная команда «Флайин Бэтс» из Сиднея, в составе которой пять трансгендерных игроков, провела весь сезон без единого поражения и завоевала чемпионский титул в гранд-финале Австралийской премьер-лиги. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает РИА Новости.



Сиднейская команда «Флайин Бэтс» одержала победу во всех 16 матчах регулярного чемпионата, в которых игроки футбольного клуба забили всего 65 голов, пропустив только 4. При этом в гранд-финале они обыграли «Уэст Пеннант Хиллз Черрибрук» со счетом 5:4.

Отмечается, что во время финального матча команды присутствовали охранники. Они запрещали фотографировать и снимать игру как с профессиональных фотоаппаратов, так и с телефонов. После окончания матча устройства проверяли на наличие запрещенных снимков.