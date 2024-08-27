Трансгендеров-мужчин объявили чемпионками женской Австралийской премьер-лиги

Женская футбольная команда «Флайин Бэтс» из Сиднея, в составе которой пять трансгендерных игроков, провела весь сезон без единого поражения и завоевала чемпионский титул в гранд-финале Австралийской премьер-лиги. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает РИА Новости.
Сиднейская команда «Флайин Бэтс» одержала победу во всех 16 матчах регулярного чемпионата, в которых игроки футбольного клуба забили всего 65 голов, пропустив только 4. При этом в гранд-финале они обыграли «Уэст Пеннант Хиллз Черрибрук» со счетом 5:4.
Отмечается, что во время финального матча команды присутствовали охранники. Они запрещали фотографировать и снимать игру как с профессиональных фотоаппаратов, так и с телефонов. После окончания матча устройства проверяли на наличие запрещенных снимков.
Один из трансгендерных игроков, чье имя не разглашается, был объявлен лучшим игроком финала. Организаторы турнира Football NSW, в свою очередь, удалили имена футболистов сиднейской команды с официального сайта.
Австралийская журналистка Люси Зелич, которая раньше вела посвященную футболу программу и подкаст, отметила, что победа тренсгендеров-мужчин в женской премьер-лиге якобы символизирует прогресс: «А [прогресс] куда – хранителям нашей игры наплевать».
Как сообщает Daily Mail, в начале 2024 года футбольный клуб «Флайин Бэтс» из Сиднея оказался в заголовках СМИ по всему миру после того, как выяснилось, что в составе женской команды пять трансгендеров-мужчин. Так, участие сиднейской команды в женском турнире подвергли критике писательница Джоан Роулинг и телеведущая Люси Зелич.