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Происшествия ФСИН поощрит осужденных, помогавших заложникам в ИК-19

ФСИН поощрит осужденных, помогавших заложникам в ИК-19

1 449
4 комментария

Руководств ФСИН приняло решение поощрить осужденных ИК-19 в Волгоградской области, которые 23 августа помогали заложникам, и тех, которые «не поддались на провокации бандитов, проявили выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину». Об этом сообщает в телеграм-канале ФСИН 27 августа.

Решение должно быть принято до 1 сентября, осуждённых проинформирует начальник УФСИН по Волгоградской области.

«В рамках компетенции рассмотреть материалы и до 1 сентября 2024 года принять решения о поощрении осужденных, а также представить соответствующие предложения в ФСИН России о поощрении их правами вышестоящего начальника», — отмечается в сообщении.

23 августа в ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области четверо заключенных взяли в заложники сотрудников УФСИН и тех, кто отбывал наказание. Освободить их удалось в результате штурма, заключенные были нейтрализованы. Четверо сотрудников ФСИН погибли, еще несколько получили ранения и были госпитализированы. Власти Волгоградской области выплатят по 1 миллиону рублей семьям погибших сотрудников ФСИН.

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ФСИН ФСИН Волгоградской области ИК-19 Захват заложников
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Комментарии
4
-4*
27 августа 2024, 09:46
это какой-то позор!
Zet
27 августа 2024, 09:50
татуху с орденом набьют...
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