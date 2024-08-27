ФСИН поощрит осужденных, помогавших заложникам в ИК-19

Руководств ФСИН приняло решение поощрить осужденных ИК-19 в Волгоградской области, которые 23 августа помогали заложникам, и тех, которые «не поддались на провокации бандитов, проявили выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину». Об этом сообщает в телеграм-канале ФСИН 27 августа.

«В рамках компетенции рассмотреть материалы и до 1 сентября 2024 года принять решения о поощрении осужденных, а также представить соответствующие предложения в ФСИН России о поощрении их правами вышестоящего начальника», — отмечается в сообщении.

23 августа в ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области четверо заключенных взяли в заложники сотрудников УФСИН и тех, кто отбывал наказание. Освободить их удалось в результате штурма, заключенные были нейтрализованы. Четверо сотрудников ФСИН погибли, еще несколько получили ранения и были госпитализированы. Власти Волгоградской области выплатят по 1 миллиону рублей семьям погибших сотрудников ФСИН.

