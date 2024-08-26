    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, зап

    766мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.6eur101.61

    Синоптики: такой теплой ночи в Петербурге не было более ста лет

    4939
    1 комментарий

    Уходящее лето преподнесло Петербургу еще один температурный рекорд. Минувшую ночь ожидали теплой, но она удивила даже синоптиков.

    В ночь с воскресенья на понедельник минимальная температура воздуха в Петербурге составила +18,1 градуса. Это сделало ее самой теплой для 26 августа за весь ряд наблюдений в городе, сообщил в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Воскресенье, 25 августа, порадовало петербуржцев отличной погодой, но было далеко от температурных рекордов. Теплый воздух при этом продолжал поступать, и ночь тоже ждали очень теплой, но не настолько.

    Предыдущий рекорд был зафиксирован более ста лет назад: 26 августа 1913 года в городе было +17,6 градуса. В этом веке ночная температура 26 августа в Петербурге не поднималась выше +16,1 градуса. Такая была зафиксирована в 2016 году. А ближайшая самая теплая ночь была в 1985 году, когда температура воздуха добралась до отметки в +16,7 градуса.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПетербургПогода в ПетербургеАлександр Колесов
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close