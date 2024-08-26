Синоптики: такой теплой ночи в Петербурге не было более ста лет

Уходящее лето преподнесло Петербургу еще один температурный рекорд. Минувшую ночь ожидали теплой, но она удивила даже синоптиков.



В ночь с воскресенья на понедельник минимальная температура воздуха в Петербурге составила +18,1 градуса. Это сделало ее самой теплой для 26 августа за весь ряд наблюдений в городе, сообщил в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Воскресенье, 25 августа, порадовало петербуржцев отличной погодой, но было далеко от температурных рекордов. Теплый воздух при этом продолжал поступать, и ночь тоже ждали очень теплой, но не настолько.