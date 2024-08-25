Арестован сириец, подозреваемый в убийстве трех человек в Золингене

26-летний уроженец Сирии, подозреваемый в нападении с ножом и убийстве трех человек в немецком городе Золингене, взят под стражу. Об этом сообщает Spiegel, ознакомившись с решением прокуратуры.
Суд выдал ордер на его арест по подозрению в членстве в террористической группировке «Исламское государство»* и убийстве.
В Золингене 23 августа начался «Фестиваль разнообразия», приуроченный
Ранее уже сообщалось, что полиция Германии задержала
Bild пишет, что подозреваемый подошел к полицейским со словами: «Я тот, кого вы ищете».
Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство». В группировке заявили, что нападавший сделал это «из мести за мусульман в Палестине и других местах».
* Организация, запрещенная в РФ.