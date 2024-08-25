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    Арестован сириец, подозреваемый в убийстве трех человек в Золингене

    1959
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    26-летний уроженец Сирии, подозреваемый в нападении с ножом и убийстве трех человек в немецком городе Золингене, взят под стражу. Об этом сообщает Spiegel, ознакомившись с решением прокуратуры.

    Суд выдал ордер на его арест по подозрению в членстве в террористической группировке «Исламское государство»* и убийстве.

    В Золингене 23 августа начался «Фестиваль разнообразия», приуроченный к 650-летию города. Мужчина с ножом напал на посетителей фестиваля, после чего скрылся. Погибли трое — 67-летний и 56-летний мужчины и 56-летняя женщина. 8 человек получили ранения, 4 из них находятся в критическом состоянии.

    Ранее уже сообщалось, что полиция Германии задержала 15-летнего подростка, который может быть причастен к нападению с ножом в Золингене, а спецназ полиции ФРГ провел спецоперацию в одном из приютов для беженцев, в результате которой был задержан сириец.

    Bild пишет, что подозреваемый подошел к полицейским со словами: «Я тот, кого вы ищете».

    Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство». В группировке заявили, что нападавший сделал это «из мести за мусульман в Палестине и других местах».

    * Организация, запрещенная в РФ.

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    Исламское государствоЗолингенНападениеУбийствоАрест
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