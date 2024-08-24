Задержания и спецоперация. Что происходит в Золингене после нападения с ножом на гостей фестиваля

Полиция в Германии задержала 15-летнего подростка, который может быть причастен к нападению с ножом в Золингене, однако сам исполнитель атаки все еще находится на свободе. Об этом 24 августа пишет Reuters.
Сейчас правоохранители проверяют, «связан ли этот человек с нападавшим». Полиция предполагает, что юноша мог знать о подготовке к нападению и, вероятно, общался с преступником.
По данным агентства, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в РФ группировка «Исламское государство»*.
Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст назвал произошедшее в Золингене террористическим актом, эту версию не исключает и Генпрокуратура региона.
Тем временем Bild сообщает, что спецназ полиции ФРГ провел спецоперацию в одном из приютов для беженцев в Золингене. По предварительным данным, задержан сириец. Других подробностей пока нет, как и информации о том, считают ли этого мужчину причастным к преступлению.
Издание отмечает, что приют для убежища находится всего в 300 метрах от места нападения и в 150 метрах от места, где днем следователи нашли предполагаемое орудие убийства — нож.
Накануне мужчина с ножом напал на посетителей фестиваля в честь дня города. СМИ пишут со ссылкой на очевидцев, что мужчина, который напал на горожан, был похож на араба. Предполагаемый нападавший скрылся. По последним данным, погибли трое — 67-летний и 56-летний мужчины и 56-летняя женщина. Еще восемь человек получили ранения.
В Золингене праздновали 650-летие города, в честь юбилея был организован «Фестиваль разнообразия». После нападения праздник и выставка, которая должна была продлиться три дня, были отменены.
*«Исламское государство» (ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России.