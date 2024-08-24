Задержания и спецоперация. Что происходит в Золингене после нападения с ножом на гостей фестиваля

Полиция в Германии задержала 15-летнего подростка, который может быть причастен к нападению с ножом в Золингене, однако сам исполнитель атаки все еще находится на свободе. Об этом 24 августа пишет Reuters.

Сейчас правоохранители проверяют, «связан ли этот человек с нападавшим». Полиция предполагает, что юноша мог знать о подготовке к нападению и, вероятно, общался с преступником.



По данным агентства, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в РФ группировка «Исламское государство»*.

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст назвал произошедшее в Золингене террористическим актом, эту версию не исключает и Генпрокуратура региона.