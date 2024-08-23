Суд огласил первые приговоры по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Вину фигуранты не признали

Первые приговоры по делу о массовых беспорядках в международном аэропорту Махачкалы огласил Армавирский городской суд. Все пятеро фигурантов признаны виновными и получили сроки от 6 до 9 лет лишения свободы, сообщает 23 августа объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Гособвинение запрашивало для них от семи до десяти лет лишения свободы.

Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Перед судом предстали 22-летний житель махачкалинского поселка Тарки Анварбек Атаев, жители Махачкалы 26-летний Ислам Ибрагимов и 23-летний Магомед Омарасхабов, 19-летний Рабадан Раджабов из Каспийска и 26-летний Салик Рамазанов из села Фий Ахтынского района республики.



Суд установил, что подсудимые принимали участие в массовых беспорядках на территории аэропорта в Махачкале и действовали в составе толпы по призыву организаторов. Причиной незаконных акций протеста стало прибытие в аэропорт самолета из Тель-Авива с находящимися на борту гражданами Израиля. В поисках пассажиров этого рейса подсудимые пробили оцепление, взломали двери терминала и ворвались на стоянку самолетов. Всего в беспорядках принимали участие более полутора тысяч человек. Работа аэропорта была временно заблокирована.



Суд признал виновными в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) и приговорил Тарки Анварбека Атаева к шести годам и 4 месяцам лишения свободы, Ислама Ибрагимова к аналогичному сроку лишения свободы, Магомеда Омарасхабова — к шести годам и шести месяцам, Салика Рамазанова — к шести годам и четырем месяцам, Рабадана Раджабова также признали виновным в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст.318 УК РФ) и по совокупности приговорили к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание все будут в колонии общего режима. Вину подсудимые не признали. Приговор в законную силу не вступил.

