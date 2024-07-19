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    Гособвинение запросило от 7 до 10 лет для обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

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    От семи до десяти лет лишения свободы запросил государственный обвинитель для пяти фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы (ч. 2 ст. 212 УК РФ), которое рассматривает городской суд Армавира. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

    В ходе прений гособвинитель попросил назначить подсудимым от семи до десяти лет лишения свободы, указав на характер и степерь общественной опасности совершенного преступления.

    Как писал «Коммерсантъ», перед судом предстали 22-летний житель махачкалинского поселка Тарки Анварбек Атаев, жители Махачкалы 26-летний Ислам Ибрагимов и 23-летний Магомед Омарасхабов, 19-летний Рабадан Раджабов из Каспийска и 26-летний Салик Рамазанов из села Фий Ахтынского района республики.

    Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября 2023 года после прилета самолета из Тель-Авива. Толпа выбежала на взлетно-посадочную полосу. Пострадали около 20 человек, в том числе полицейские. Всего, по данным МВД Дагестана, за нарушение общественного порядка был задержан 201 гражданин, на 155 из них составили административные материалы, 44 отправили в СИЗО.

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