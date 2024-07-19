Гособвинение запросило от 7 до 10 лет для обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

От семи до десяти лет лишения свободы запросил государственный обвинитель для пяти фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы (ч. 2 ст. 212 УК РФ), которое рассматривает городской суд Армавира. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.



В ходе прений гособвинитель попросил назначить подсудимым от семи до десяти лет лишения свободы, указав на характер и степерь общественной опасности совершенного преступления.



Как писал «Коммерсантъ», перед судом предстали 22-летний житель махачкалинского поселка Тарки Анварбек Атаев, жители Махачкалы 26-летний Ислам Ибрагимов и 23-летний Магомед Омарасхабов, 19-летний Рабадан Раджабов из Каспийска и 26-летний Салик Рамазанов из села Фий Ахтынского района республики.

