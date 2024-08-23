В организме водителя троллейбуса, которого полиция сняла с рейса на Васильевском, нашли следы растительных наркотиков и синтетики

Водитель троллейбуса № 11, на неадекватное поведение которого в начале августа жаловались петербуржцы, уволен. Об этом в пятницу, 23 августа, «Фонтанке» рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Днем 7 августа в Василеостровском районе Петербурга пассажиры троллейбуса № 11 обратились в полицию из-за неадекватного состояния водителя. Правоохранители прибыли на место, провели освидетельствование, и оно не выявило у мужчины состояния алкогольного опьянения. После этого водителя направили проходить экспертизу в медицинское учреждение.

По данным «Фонтанки», анализы показали наличие следов четырех запрещенных веществ в его организме. Среди них как растительные, так и синтетические наркотики.

К слову, мужчина проработал водителем троллейбуса год. В «Горэлектротрансе» сообщили, что это вопиющий для предприятия случай, так как в организации действует многоуровневая система проверки надежности водителей. «При приеме на работу каждый водитель проходит обязательный медосмотр, включающий в себя химико-токсикологическое исследование (ХТС). Впоследствии каждый водитель проходит ежегодный медосмотр по графику, а также не менее двух раз в год предприятие производит выборочные внезапные проверки каждого водителя, включающие в том числе и ХТС, — заявили в пресс-службе. — Эти проверки водитель проходил, в том числе и недавно. Раньше жалоб на него не было».