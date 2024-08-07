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    Ведет себя неадекватно, возможно, пьян. На Васильевском острове отличился водитель троллейбуса

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    Пассажиры троллейбуса днем 7 августа пожаловались в полицию на водителя троллейбуса, который работал на маршруте на Васильевском острове. Со слов очевидцев, тот вел себя неадекватно и, возможно, находился в измененном состоянии сознания.

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    Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, троллейбус следовал от улицы Кораблестроителей до Тульской улицы (такой маршрут у троллейбуса № 11. — Прим. ред.). Поведение водителя начало смущать пассажиров, когда они проезжали у дома 19 по улице Кораблестроителей.

    На место прибыли сотрудники полиции, сняли водителя с рейса и доставили его на экспертизу на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

    «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу «Горэлектротранса».

    Фото: Дорожный инспектор.

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