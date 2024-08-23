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Происшествия Жертвой мошенников стала главный художник Императорского фарфорового завода в Петербурге

Жертвой мошенников стала главный художник Императорского фарфорового завода в Петербурге

3 254
4 комментария

Около 1,4 миллиона рублей потеряла главный художник Императорского фарфорового завода после звонка мошенников, об этом 23 августа стало известно «Фонтанке».

Женщина обратилась в полицию накануне. Правоохранителям она рассказала, что 20 числа ей позвонили неизвестные и сообщили, что с её банковским счетом происходят мошеннические действия. Чтобы предотвратить потери, она перевела 1,4 миллиона рублей на «безопасный» счет, который ей продиктовали по телефону. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Художница родилась в Риге в 1949 году. С 1975 года работает на Императорском фарфоровом заводе, является членом Союза художников России с 1981 года. За свои достижения в искусстве получила множество наград, а в 2010 году ей присвоено звание заслуженного художника РФ. Её работы находятся в музеях и частных коллекциях по всей стране.

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Комментарии
4
pgrad
23 августа 2024, 11:30
Обратилась в полицию?? Обратиться к императору было бы эффективней!
282408812
23 августа 2024, 11:29
Как-будто они(такие) с другой планеты! Атас какой-то!( Вообще ничего не читают и не слушают, что ли? Типа самодостаточные?
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