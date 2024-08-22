Вы знали, что русским женщинам очень повезло? Почему они стареют по-особенному

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Рано или поздно кожа на лице стареет у всех. Но происходить это может по-разному. Хорошая новость: славянский тип старения, характерный для большинства русских женщин, считается одним из самых благоприятных. В чем секрет такого везения и как поддерживать молодость как можно дольше, рассказывают коллеги из Woman.ru.



Старение кожи — неизбежный процесс, но проявляться он может по-разному. Принято выделять пять основных морфотипов старения:

усталый (пастозный); мелкоморщинистый; мускульный (или мышечный); отечно-деформационный (славянский); комбинированный.

Каждая схема зависит от различных факторов: генетики, хронических болезней, психоэмоционального состояния, а также нейроэндокринных и иммунных процессов. Старение охватывает все анатомические слои: кожу, подкожно-жировую клетчатку, мышцы, связки и кости. Снижается выработка коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, эпидермис становится тоньше, а обмен веществ и иммунитет ухудшаются. Всё это сказывается на внешнем виде.

Что такое славянский тип старения У каждого типа есть свои плюсы и минусы. По мнению специалистов, именно деформационно-отечный — один из самых благоприятных. Славянским его называют неспроста — он характерен для большей части женского населения нашей страны.

Обычно такой тип старения встречается у женщин со средним весом, круглой или квадратной формой лица, нормальной или жирной кожей, с большим количеством подкожно-жировой клетчатки и склонностью к отекам. Признаки славянского типа старения:

деформация овала лица,

отечность и мешки под глазами,

глубокие носогубные складки,

второй подбородок,

брыли,

нависающие веки и мешки под глазами.

Так почему же именно деформационно-отечный тип старения считается самым удачным?

Во-первых, плотная и упругая кожа почти полностью исключает появление глубоких морщин — те, что появляются на лбу и вокруг глаз, часто остаются незаметными.

Во-вторых, у женщин со славянской внешностью первые признаки старения появляются позже — обычно после 30 лет. Как развивается этот тип старения

У людей со славянской внешностью жировая ткань на лице представлена отдельными «пакетами». Они могут увеличиваться из-за способности притягивать воду. В молодости подкожно-жировой слой распределен равномерно — и это поддерживает каркас лица. Но в дальнейшем «пакеты» «стекают» в нижнюю часть лица и шею.

