Вы знали, что русским женщинам очень повезло? Почему они стареют по-особенному

Рано или поздно кожа на лице стареет у всех. Но происходить это может по-разному. Хорошая новость: славянский тип старения, характерный для большинства русских женщин, считается одним из самых благоприятных. В чем секрет такого везения и как поддерживать молодость как можно дольше, рассказывают коллеги из Woman.ru.
Старение кожи — неизбежный процесс, но проявляться он может по-разному. Принято выделять пять основных морфотипов старения:
- усталый (пастозный);
- мелкоморщинистый;
- мускульный (или мышечный);
- отечно-деформационный (славянский);
- комбинированный.
Каждая схема зависит от различных факторов: генетики, хронических болезней, психоэмоционального состояния, а также нейроэндокринных и иммунных процессов. Старение охватывает все анатомические слои: кожу, подкожно-жировую клетчатку, мышцы, связки и кости. Снижается выработка коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, эпидермис становится тоньше, а обмен веществ и иммунитет ухудшаются. Всё это сказывается на внешнем виде.
Что такое славянский тип старения
У каждого типа есть свои плюсы и минусы. По мнению специалистов, именно деформационно-отечный — один из самых благоприятных. Славянским его называют неспроста — он характерен для большей части женского населения нашей страны.
Обычно такой тип старения встречается у женщин со средним весом, круглой или квадратной формой лица, нормальной или жирной кожей, с большим количеством подкожно-жировой клетчатки и склонностью к отекам.
Признаки славянского типа старения:
- деформация овала лица,
- отечность и мешки под глазами,
- глубокие носогубные складки,
- второй подбородок,
- брыли,
- нависающие веки и мешки под глазами.
Так почему же именно деформационно-отечный тип старения считается самым удачным?
Во-первых, плотная и упругая кожа почти полностью исключает появление глубоких морщин — те, что появляются на лбу и вокруг глаз, часто остаются незаметными.
Во-вторых, у женщин со славянской внешностью первые признаки старения появляются позже — обычно после 30 лет.
Как развивается этот тип старения
У людей со славянской внешностью жировая ткань на лице представлена отдельными «пакетами». Они могут увеличиваться из-за способности притягивать воду. В молодости подкожно-жировой слой распределен равномерно — и это поддерживает каркас лица. Но в дальнейшем «пакеты» «стекают» в нижнюю часть лица и шею.
Влияет на это и гравитация, которая давит на жировые «пакеты». Кожа растягивается, формируется второй подбородок и мешки под глазами. Жир в средней части лица также опускается, утягивая и нижний. В результате изменяется форма лица: теряется овал, снижается эластичность кожи, уменьшается ее тонус и упругость.
Эксперты предупреждают, что на старение кожи влияют и внешние факторы. Вот что нужно делать, если хотите как можно дольше сохранить молодость на лице.
- Сократите употребление копченых и маринованных продуктов, солений, острой пищи и кофе. Они способствуют задержке жидкости в организме и провоцируют отеки.
- Откажитесь от курения.
- Регулярно занимайтесь физическими нагрузками. Специалисты в области антивозрастной медицины рекомендуют включать в свое расписание двухчасовые аэробные тренировки и дважды в неделю уделять время силовым.