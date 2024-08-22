В хозяина гик-кафе в центре Петербурга дважды выстрелили гости, которые не прошли фейсконтроль

Полиция ищет напавших на хозяина антикафе в Адмиралтейском районе Петербурга с баллончиком и светошумовым пистолетом. Расстроенные политикой заведения, несостоявшиеся гости уходили как хулиганы.



Как стало известно «Фонтанке» 22 августа, игрой в настолки в Большом Казачьем переулке, 11, трое молодых людей решили скрасить вечер среды. Забронировали места, приехали, как говорят, на такси, но не прошли дальше порога.



Встретивший шумную компанию 21-летний администратор, который также является владельцем гик-кафе, предупредил, что во «Фронтире» рады не всем гостям. Политика заведения включает запрет на алкоголь и пребывание в антикафе в состоянии любого опьянения. Посетителям рекомендовали выбрать для посещения другой вечер.