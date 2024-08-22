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    В хозяина гик-кафе в центре Петербурга дважды выстрелили гости, которые не прошли фейсконтроль

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    Полиция ищет напавших на хозяина антикафе в Адмиралтейском районе Петербурга с баллончиком и светошумовым пистолетом. Расстроенные политикой заведения, несостоявшиеся гости уходили как хулиганы.

    Как стало известно «Фонтанке» 22 августа, игрой в настолки в Большом Казачьем переулке, 11, трое молодых людей решили скрасить вечер среды. Забронировали места, приехали, как говорят, на такси, но не прошли дальше порога.

    Встретивший шумную компанию 21-летний администратор, который также является владельцем гик-кафе, предупредил, что во «Фронтире» рады не всем гостям. Политика заведения включает запрет на алкоголь и пребывание в антикафе в состоянии любого опьянения. Посетителям рекомендовали выбрать для посещения другой вечер.

    группа во «ВКонтакте» Фронтир, антикафе (Санкт-Петербург)

    После непродолжительных и безуспешных попыток доказать свою трезвость гости предложили владельцу заведения выйти на улицу «поговорить», услышали отказ и всё же удалились. Молодой человек, решивший проверить — насколько далеко, вышел следом и получил струю из баллончика в лицо. Дальше последовали два выстрела. Один в воздух, другой, со слов собственника антикафе, задел по касательной, повредив футболку.

    Пострадавший обратился к медикам с травмой предплечья. После оказания помощи его отпустили.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Нападавших ищут.

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