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    В Генштабе ВС Ирана опровергли сведения СМИ о причинах крушения вертолета бывшего президента Эбрахима Раиси

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    Генеральный штаб вооруженных сил Ирана опроверг информацию о причинах крушения вертолета бывшего президента Эбрахима Раиси, ранее представленную рядом иранских СМИ. Об этом вечером 21 августа сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Управления Генштаба по связям с общественностью.

    В частности, в сообщении опровергаются сведения агентства Fars, которое ранее сегодня выпустило материал об итогах расследования катастрофы президентского вертолета. Согласно публикации Fars, к авиакатастрофе привели два фактора: вертолет из-за задержек во время визита Раиси вылетел с опозданием, к этому времени погода испортилась, а на борту было на два человека больше, чем предписывают правила безопасности — поэтому, когда пилот попытался набрать высоту, вертолету не хватило мощности, и он врезался в гору.

    «Информация агентства Fars <..> — ложь», сказано в заявлении Генштаба. Никаких подробностей, доказательств или контраргументов не приводится.

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    ГенштабИранВертолетЭбрахим РаисиПричины крушения
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