В Генштабе ВС Ирана опровергли сведения СМИ о причинах крушения вертолета бывшего президента Эбрахима Раиси

Генеральный штаб вооруженных сил Ирана опроверг информацию о причинах крушения вертолета бывшего президента Эбрахима Раиси, ранее представленную рядом иранских СМИ. Об этом вечером 21 августа сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Управления Генштаба по связям с общественностью.

В частности, в сообщении опровергаются сведения агентства Fars, которое ранее сегодня выпустило материал об итогах расследования катастрофы президентского вертолета. Согласно публикации Fars, к авиакатастрофе привели два фактора: вертолет из-за задержек во время визита Раиси вылетел с опозданием, к этому времени погода испортилась, а на борту было на два человека больше, чем предписывают правила безопасности — поэтому, когда пилот попытался набрать высоту, вертолету не хватило мощности, и он врезался в гору.