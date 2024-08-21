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    В Иране назвали причину крушения вертолета бывшего президента Эбрахима Раиси

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    В Иране завершилось расследование крушения вертолета бывшего президента страны Эбрахима Раиси. Местные СМИ со ссылкой на источники в иранских спецслужбах 21 августа сообщили о его результатах.

    По сведениям агентства Fars, трагический инцидент был признан несчастным случаем, — по крайней мере, в этом абсолютно уверены службы безопасности и разведка.

    Подробное расследование показало, что вертолет не смог набрать нужную высоту в горах, из-за того что количество пассажиров на борту превышало норму, и в условиях тумана врезался в склон.

    Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган.

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    Эбрахим РаисиВертолетКрушениеНесчастный случайРасследованиеИтогиПричина
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