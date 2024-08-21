В Иране назвали причину крушения вертолета бывшего президента Эбрахима Раиси

В Иране завершилось расследование крушения вертолета бывшего президента страны Эбрахима Раиси. Местные СМИ со ссылкой на источники в иранских спецслужбах 21 августа сообщили о его результатах.

По сведениям агентства Fars, трагический инцидент был признан несчастным случаем, — по крайней мере, в этом абсолютно уверены службы безопасности и разведка.

Подробное расследование показало, что вертолет не смог набрать нужную высоту в горах, из-за того что количество пассажиров на борту превышало норму, и в условиях тумана врезался в склон.