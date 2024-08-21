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    «Для меня это смертный приговор». Поднебесный заявил об угрозах после заключения под стражу

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    24 комментария
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Блогер Алексей Поднебесный сразу после решения суда о заключении его под стражу заявил об угрозах. Обвиняемый в развратных и сексуальных действиях со школьницей «лидер инцелов» заявил, что СИЗО для него — «смертный приговор».

    «По сути смертный приговор для меня. Кроме того, я бывший сотрудник, меня сейчас посадят к уголовникам. Мне угрожают убийством другие сокамерники и заключенные, второй день я слышу эти угрозы. Говорят, что убьют меня», — заявил Поднебесный.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Комментируя знакомство со школьницей, которое и повлекло арест Поднебесного, блогер придерживается старой версии.

    «Девушка представилась 23-летней, о том, что ей 15, я узнал за два дня до ареста», — заявил он.

    «Лидера инцелов» обвиняют в развратных и сексуальных действиях со школьницей, которая в сентябре этого года отправится в девятый класс.

    Сам Поднебесный в своем телеграм-канале, начиная с 19 августа, пытался убедить подписчиков, что девушка — совершеннолетняя. «Девушка представилась как 23-летняя, и у меня не было сомнений в этом. Я не проверял ее паспорт, так как не планировал и не вступал с ней ни в какие сексуальные отношения».

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    В 2012 году Поднебесный уже был на скамье подсудимых. В Нижнем Новгороде его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и насилии в отношении представителя власти. Суд назначил ему четыре года условно.

    Согласно материалам, июльским вечером 2011 года около полуночи Поднебесный с супругой по православной традиции обходили вокруг озера Светлояр по часовой стрелке и на третьем круге повздорили с компанией, которая там же пила пиво. Спорили, кто кому должен уступить дорогу на настиле. Поднебесный в пылу дискуссии отстегнул от своей одежды нож и ударил в левую сторону груди несговорчивого противника. А потом скрылся.

    Когда за ним пришли сотрудники Центра «Э» по следам возбужденного дела, Поднебесный отказался открывать им дверь и сбежал из квартиры через балкон второго этажа. Рванул к площади, но капитан милиции был быстрее. Сдаваться, как следует из материалов, подозреваемый не хотел и распылил в лицо сотрудника содержимое перцового баллончика.

    В суде Поднебесный объяснял, что лишать жизни встреченного у озера не хотел. Он верующий, в эти места приезжал не первый год, но в тот раз кто-то из загулявшей компании будто бы кричал семейной паре вслед: «Вон идет красивая девушка, а с ней какой-то урод». Он, как помнит, прислушался к жене и не стал поддаваться на провокацию — продолжил молиться. Однако компания не отставала и сначала перешла к угрозам, а потом один из парней «взбесился, сжал кулаки и побежал на пару». Поднебесный отодвинул жену за спину и решил обороняться.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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