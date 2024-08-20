Подозреваемый в сексе с петербургской школьницей блогер Поднебесный решил воздерживаться в СК

Петербургское следствие готовится предъявить обвинение «секс-блогеру без секса» Алексею Поднебесному, подозреваемому в совращении школьницы. От показаний он предпочёл отказаться.
Видео с подозреваемым 20 августа опубликовал петербургский Следственный комитет. На вопрос о признании вины Поднебесный отгородился 51-й статьёй Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя.
ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
По данным «Фонтанки», ночь он провёл в изоляторе временного содержания. Следствие решает вопрос с предъявлением обвинения и избранием меры пресечения.
Накануне вечером Поднебесный собирался уехать из Петербурга. Оперативники настигли его у вагона поезда, отправлявшегося с Московского вокзала в родной 46-летнему блогеру Нижний Новгород. Поводом стали провокационные видео с юной особой, разлетевшиеся по телеграм-каналам, которые привлекли внимание в том числе главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Поднебесный настаивал на том, что не знал о юном возрасте девушки, которая показывала ему Петербург.
В СК подтвердили, что ей 15 лет. Согласно материалам, 2 августа в торговом центре на Невском проспекте блогер совершал в отношении школьницы развратные действия (135 УК), а на следующий день в квартире в центре города вступил с ней в интимную связь (134 УК).
Алексея Поднебесного называют самопровозглашённым лидером «инцелов», то есть «невольно воздерживающихся». В своём одиночестве они винят слишком разборчивых женщин. Подробнее об этом можно прочитать здесь.