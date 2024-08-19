«Секс-блогера без секса» Алексея Поднебесного заподозрили в интиме с петербургской школьницей

Нижегородского блогера Алексея Поднебесного, который зимой впадал в истерику из-за отсутствия секса, теперь подозревают в интимной связи с несовершеннолетней, на ситуацию 19 августа обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. «Отношения между 46-летним мужчиной и 15-летней школьницей из Санкт-Петербурга действительно вызывают серьезные вопросы. Особенно с учетом большого количества постов с пропагандой педофилии, которые ранее публиковал блогер», — заявила Екатерина Мизулина.



На кадрах, которые присылали в том числе читатели «Фонтанки», видно, как блогер проводит время в баре с юной особой: мужчина целовал ее и держал руку на ее груди. Из школьного фотоснимка, на котором якобы изображена героиня этой истории, становится понятно, что этой осенью девушка должна пойти в 9-й класс.

Алексей Поднебесный в своем телеграм-канале утверждает, что девочка представилась его подписчицей, которая единственная вызвалась показать ему Санкт-Петербург. Наличие скандальных фото и видео отрицать не стал, но нашел им объяснение.

«Действительно, были провокационные фото и видео в торговом центре, но все это было сделано ради рофла [смеха]. Я шоумен, секс-блогер без секса, такой у меня образ, но это не значит, что любая девушка, сфоткавшаяся со мной в обнимку, занималась со мной сексом», — подчеркнул «шоумен».

Он также заявил, что девочка будто бы соврала про свой возраст, сама лезла к нему целоваться, а половой связи у них не было. «Девушка представилась как 23-летняя, и у меня не было сомнений в этом. Я не проверял ее паспорт, так как не планировал и не вступал с ней ни в какие сексуальные отношения», — заявил Алексей Поднебесный. Наличие руки на груди у девушки блогер объяснил тем, что «не обнимал, а лишь поддерживал ее за туловище», когда она села к нему на колени.

Следственный комитет уже начал проверку, сообщили «Фонтанке» в ведомстве.

