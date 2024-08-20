Блогеру Поднебесному вменили развратные действия и секс с подростком

В отношении блогера Алексея Поднебесного возбуждено уголовное дело. Как стало известно «Фонтанке» 20 августа, следственные органы ГСУ СК по Петербургу вменили интернет-знаменитости развратные действия и действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Ранее сам Поднебесный сообщил в своем канале о задержании. Правоохранительные органы обратили внимание на блогера после многочисленных жалоб и поста Екатерины Мизулиной. Скандал разразился на фоне публикации видео — там мужчина проводит время с юной особой, которая готовится пойти в 9-й класс. Поднебесного заподозрили в интимной связи с девочкой-подростком.

