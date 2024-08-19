Блогер Поднебесный сообщил, что его задержала полиция. Ранее Мизулина обвинила его в «пропаганде педофилии»

Скандал вокруг Поднебесного начал развиваться после обнародования видео, которые присылали в том числе читатели «Фонтанки». На них видно, как блогер проводит время в баре с юной особой: мужчина целовал ее и держал руку на ее груди. Из школьного фотоснимка, на котором якобы изображена героиня этой истории, становится понятно, что этой осенью девушка должна пойти в 9-й класс.

Лаконичный пост гласит: «Я задержан полицией». За 20 минут под накопилось более тысячи смеющихся эмодзи.

Нижегородского блогера Алексея Поднебесного задержала полиция. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале 19 августа вечером.

На блогера, подозреваемого в интимной связи с несовершеннолетней, обратила внимание и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, написавшая следующее:

«Отношения между 46-летним мужчиной и 15-летней школьницей из Санкт-Петербурга действительно вызывают серьезные вопросы. Особенно с учетом большого количества постов с пропагандой педофилии, которые ранее публиковал блогер».



Ранее стало известно, что Следственный комитет также начал проверку Поднебесного. Официального сообщения от правоохранительных органов о задержании блогера на данный момент не поступало.