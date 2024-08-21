Лариса Долина намерена судиться с покупательницей своей квартиры

Народная артистка России Лариса Долина подала иск в суд, чтобы вернуть квартиру, которую она потеряла из-за мошенников. Дело появилось в картотеке Хамовнического районного суда, зарегистрировано оно 19 августа. Ответчиком значится Лурье П.А.



В пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы добавили, что Лариса Долина хочет оспорить сделку о продаже квартиры. В иске певица указала, что при заключении сделки была под влиянием третьих лиц и находилась в заблуждении.

«В настоящее время иск принят к производству суда, по делу назначена подготовка к судебному разбирательству на 13 сентября 2024 года», — сообщает пресс-служба.