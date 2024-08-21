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    Лариса Долина намерена судиться с покупательницей своей квартиры

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    Народная артистка России Лариса Долина подала иск в суд, чтобы вернуть квартиру, которую она потеряла из-за мошенников. Дело появилось в картотеке Хамовнического районного суда, зарегистрировано оно 19 августа. Ответчиком значится Лурье П.А.

    В пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы добавили, что Лариса Долина хочет оспорить сделку о продаже квартиры. В иске певица указала, что при заключении сделки была под влиянием третьих лиц и находилась в заблуждении.

    «В настоящее время иск принят к производству суда, по делу назначена подготовка к судебному разбирательству на 13 сентября 2024 года», — сообщает пресс-служба.

    По данным источника ТАСС, Полине Лурье 34 года, она мать-одиночка. Квартиру женщина купила после того, как Долина ее лишилась. Однако сейчас недвижимость находится под арестом, так как возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

    Напомним, 13 августа Лариса Долина в видеообращении рассказала, как стала жертвой мошенников. Их действия она назвала «изощренными и спланированными». По словам певицы, она потеряла более 100 миллионов рублей и квартиру площадью около 200 «квадратов» в Хамовниках.

    Позже московские полицейские задержали 53-летнюю женщину-курьера, которая могла быть причастна к хищению денег и квартиры Долиной.

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