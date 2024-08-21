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    Дело об убийстве возбуждено после пропажи актрисы из «Гоголя» и «Тайн следствия» под Петербургом

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    Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело после пропажи актрисы российских сериалов и кино 85-летней Людмилы Лебедевой. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 августа.

    Следователи квалифицировали случившееся по статье об убийстве. Такая квалификация ещё не подтверждает гибель человека. Процедурно это расширяет полномочия ведомства.

    В карьере актрисы более сорока проектов, в том числе эпизодические роли в сериалах «Тайны следствия-18», «Доктор Иванов. Чужая правда» и фильмах (к примеру, «Гоголь. Страшная месть»). Женщина не выходит на связь более месяца.

    О пропаже Лебедевой в полицию 16 августа сообщил сын. «Фонтанке» он рассказал, что мать перестала выходить на связь, когда он был в отъезде. Женщина живёт в Петербурге, лето проводила на даче в городе Любань Тосненского района. Предположительно, 18 июля она ушла за грибами.

    Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах.

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