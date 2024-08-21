Дело об убийстве возбуждено после пропажи актрисы из «Гоголя» и «Тайн следствия» под Петербургом

Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело после пропажи актрисы российских сериалов и кино
Следователи квалифицировали случившееся по статье об убийстве. Такая квалификация ещё не подтверждает гибель человека. Процедурно это расширяет полномочия ведомства.
В карьере актрисы более сорока проектов, в том числе эпизодические роли в сериалах «Тайны следствия-18», «Доктор Иванов. Чужая правда» и фильмах (к примеру, «Гоголь. Страшная месть»). Женщина не выходит на связь более месяца.
О пропаже Лебедевой в полицию 16 августа сообщил сын. «Фонтанке» он рассказал, что мать перестала выходить на связь, когда он был в отъезде. Женщина живёт в Петербурге, лето проводила на даче в городе Любань Тосненского района. Предположительно,
Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах.