Под Петербургом пропала актриса из «Гоголя» и «Тайн следствия»

Актрису российских сериалов и кино 85-летнюю Людмилу Лебедеву ищут силами волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт Петербург», говорится в опубликованной 19 августа ориентировке.
Близкие не могут установить ее местонахождение с воскресенья. Женщина небольшого роста — 158 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Во что именно было одета, неизвестно. В ориентировке указан поселок Любань Тосненского района Ленобласти.
Любую информацию о пропавшей актрисе просят сообщать по 112 или
Судя по странице на сайте «Кино-Театр.ру», женщина работала в 42 проектах. В основном это эпизодические роли в сериалах, таких как «Доктор Иванов. Чужая правда», «Условный мент-3», «Невский. Охота на Архитектора», «Тайны следствия-18» и фильмах, к примеру «Гоголь. Страшная месть».