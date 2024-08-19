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    Под Петербургом пропала актриса из «Гоголя» и «Тайн следствия»

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    Актрису российских сериалов и кино 85-летнюю Людмилу Лебедеву ищут силами волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт Петербург», говорится в опубликованной 19 августа ориентировке.

    Близкие не могут установить ее местонахождение с воскресенья. Женщина небольшого роста — 158 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Во что именно было одета, неизвестно. В ориентировке указан поселок Любань Тосненского района Ленобласти.

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    Любую информацию о пропавшей актрисе просят сообщать по 112 или 8 (800) 700-54-52.

    Судя по странице на сайте «Кино-Театр.ру», женщина работала в 42 проектах. В основном это эпизодические роли в сериалах, таких как «Доктор Иванов. Чужая правда», «Условный мент-3», «Невский. Охота на Архитектора», «Тайны следствия-18» и фильмах, к примеру «Гоголь. Страшная месть».

    Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер

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