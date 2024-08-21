Двухлетний ребёнок упал головой на работающую циркулярную пилу

Врачи города Кирова спасли двухгодовалого мальчика, который получил тяжёлые травмы, в том числе открытую черепно-мозговую. Инцидент произошёл ещё в июне, Минздрав Кировской области рассказал об этом 20 августа.
Мальчик шел, оступился и упал головой на крутящийся диск циркулярной пилы, объяснила его мать. Он получил открытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода черепа и
«Под аппаратно-масочной анестезией малышу была проведена первичная хирургическая обработка, ревизия и ушивание открытой раны головы», — рассказал заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Алексей Молчанов,
Сейчас мальчик уже выписан, он в удовлетворительном состоянии, наблюдается у хирурга, педиатра и невролога.
Возраст до 3 лет — самый травмоопасный возраст у детей, а падения — одна из наиболее распространенных причин травматизма. Вообще, типичные ошибки родителей — незакрытые окна, доступ к опасным предметам, веществам и т. д.
«Безопасность детей данной возрастной группы зависит в первую очередь от взрослых, и основные риски травматизма зачастую связаны с ненадлежащим присмотром за ребенком», — подчеркивает Молчанов.
Весной 2023 года бурятские медики пришили ребенку руку, практически отрезанную циркулярной пилой.