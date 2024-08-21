Двухлетний ребёнок упал головой на работающую циркулярную пилу

Врачи города Кирова спасли двухгодовалого мальчика, который получил тяжёлые травмы, в том числе открытую черепно-мозговую. Инцидент произошёл ещё в июне, Минздрав Кировской области рассказал об этом 20 августа.



Мальчик шел, оступился и упал головой на крутящийся диск циркулярной пилы, объяснила его мать. Он получил открытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода черепа и 12-сантиметровую резаную рану волосистой части головы.



«Под аппаратно-масочной анестезией малышу была проведена первичная хирургическая обработка, ревизия и ушивание открытой раны головы», — рассказал заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Алексей Молчанов,

