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    Двухлетний ребёнок упал головой на работающую циркулярную пилу

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    3 комментария

    Врачи города Кирова спасли двухгодовалого мальчика, который получил тяжёлые травмы, в том числе открытую черепно-мозговую. Инцидент произошёл ещё в июне, Минздрав Кировской области рассказал об этом 20 августа.

    Мальчик шел, оступился и упал головой на крутящийся диск циркулярной пилы, объяснила его мать. Он получил открытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода черепа и 12-сантиметровую резаную рану волосистой части головы.

    «Под аппаратно-масочной анестезией малышу была проведена первичная хирургическая обработка, ревизия и ушивание открытой раны головы», — рассказал заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Алексей Молчанов,

    Сейчас мальчик уже выписан, он в удовлетворительном состоянии, наблюдается у хирурга, педиатра и невролога.

    Возраст до 3 лет — самый травмоопасный возраст у детей, а падения — одна из наиболее распространенных причин травматизма. Вообще, типичные ошибки родителей — незакрытые окна, доступ к опасным предметам, веществам и т. д.

    «Безопасность детей данной возрастной группы зависит в первую очередь от взрослых, и основные риски травматизма зачастую связаны с ненадлежащим присмотром за ребенком», — подчеркивает Молчанов.

    Весной 2023 года бурятские медики пришили ребенку руку, практически отрезанную циркулярной пилой.

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    Комментарии 3

    28024171721 Авг 2024 в 08:51
    жесть
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