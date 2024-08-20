«Прадо» столкнулся с «Маздой» на Сикейроса и отправил в больницу двухлетнюю пассажирку

Девочка получила травмы головы в аварии в Выборгском районе Петербурга. В машину, в которой она ехала, врезался юноша на семейном внедорожнике. Об этом стало известно «Фонтанке» 20 августа.

Toyota Land Cruiser Prado и Mazda CX-5 не разъехались у дома № 19 на улице Сикейроса накануне около половины десятого часа утра. По предварительным данным, водитель японского внедорожника повернул налево, но не занял крайнее левое положение. Итогом стало столкновение с попутным кроссовером.

Помощь медиков потребовалась двухлетней пассажирке Mazda. Девочку увезли в больницу с сотрясением мозга и открытой раной головы. Её состояние оценивается как среднетяжёлое.