«Прадо» столкнулся с «Маздой» на Сикейроса и отправил в больницу двухлетнюю пассажирку

Девочка получила травмы головы в аварии в Выборгском районе Петербурга. В машину, в которой она ехала, врезался юноша на семейном внедорожнике. Об этом стало известно «Фонтанке» 20 августа.
Toyota Land Cruiser Prado и Mazda CX-5 не разъехались у дома
Помощь медиков потребовалась двухлетней пассажирке Mazda. Девочку увезли в больницу с сотрясением мозга и открытой раной головы. Её состояние оценивается как среднетяжёлое.
За рулём Prado сидел 21-летний петербуржец, который в этом году на нарушениях ПДД не попадался. По предварительным данным, автомобиль принадлежит его отцу.