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    В Петербурге Интерпол задержал гонщика-испытателя Ferrari. В США его ищут за аферу на 165 млн долларов

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    Гонщик, предприниматель и коллекционер не смог покинуть петербургский аэропорт без сопровождения. Интерпол задержал его по делу о мошенничестве с использованием современных технологий. Об этом стало известно «Фонтанке» 20 августа.

    45-летний гражданин Израиля Джошуа Карту задержан накануне в Пулково. По открытым данным, кроме израильского, у него есть и канадский паспорт, но внимание Интерпола вызвано интересом другой страны. В США Карту подозревают в афере на бинарных опционах. Суть заключается в том, что клиент должен определить рост стоимости актива в краткосрочный период. Удачный прогноз обеспечивает прибыль, при неудаче участник теряет всё.

    В 2020 году израильская пресса писала, что Карту и двое его братьев управляли несколькими платформами для торговли бинарными опционами и якобы манипулировали мнением участников. Ущерб оценивали в 165 млн долларов.

    По данным «Фонтанки», Карту ждёт арест.

    Интернет знает его как гонщика-испытателя Ferrari, участвовавшего в гонках Gumball 3000, Targa Florio, Mille Miglia. В запрещённой в России соцсети он показывал коллекцию автомобилей, среди которых Ferrari ограниченного выпуска, Rolls Royce Phantom и BAC Mono. В прессе рассказывали и о перелётах на собственном самолёте.

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