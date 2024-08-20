В Петербурге Интерпол задержал гонщика-испытателя Ferrari. В США его ищут за аферу на 165 млн долларов

Гонщик, предприниматель и коллекционер не смог покинуть петербургский аэропорт без сопровождения. Интерпол задержал его по делу о мошенничестве с использованием современных технологий. Об этом стало известно «Фонтанке» 20 августа.



45-летний гражданин Израиля Джошуа Карту задержан накануне в Пулково. По открытым данным, кроме израильского, у него есть и канадский паспорт, но внимание Интерпола вызвано интересом другой страны. В США Карту подозревают в афере на бинарных опционах. Суть заключается в том, что клиент должен определить рост стоимости актива в краткосрочный период. Удачный прогноз обеспечивает прибыль, при неудаче участник теряет всё.

