«Нельзя ли по одному?» Петербуржец рассказал, как поплатился за замечание самокатчикам

Петербуржец Александр, по его словам, получил кулаком в лицо после того, как спросил двух мужчин, обязательно ли ехать вдвоем на одном самокате. Об этом он сам рассказал «Фонтанке» 19 августа. В обстоятельствах конфликта разбирается полиция.



Воскресным вечером Александр возвращался с дачи вместе с сыном. Около 21 часа они шли через парк Лесотехнической академии и заметили сзади заметили самокат, на котором ехали два, по всей видимости, нетрезвых приятеля. «Сделал замечание, мол нельзя ли по одному на самокатах кататься, как и положено. Кто-то из них нахамил мне тут же, я ответил теми же словами. Он развернулся и, невзирая на возраст, ударил меня кулаком по лицу», – рассказывает Александр.

