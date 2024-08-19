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    «Нельзя ли по одному?» Петербуржец рассказал, как поплатился за замечание самокатчикам

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    Петербуржец Александр, по его словам, получил кулаком в лицо после того, как спросил двух мужчин, обязательно ли ехать вдвоем на одном самокате. Об этом он сам рассказал «Фонтанке» 19 августа. В обстоятельствах конфликта разбирается полиция.

    Воскресным вечером Александр возвращался с дачи вместе с сыном. Около 21 часа они шли через парк Лесотехнической академии и заметили сзади заметили самокат, на котором ехали два, по всей видимости, нетрезвых приятеля. «Сделал замечание, мол нельзя ли по одному на самокатах кататься, как и положено. Кто-то из них нахамил мне тут же, я ответил теми же словами. Он развернулся и, невзирая на возраст, ударил меня кулаком по лицу», – рассказывает Александр.

    Под руку мог попасть и сын, но Александр велел ему уйти. «Он наброситься на сына хотел, настолько у него агрессии много было. Я [сыну] сказал – иди домой», – уточнил Александр. Мальчик убежал вперед и спрятался на ступеньках академии. Александр стал звонить в полицию. Обидчики уехали, но вскоре вернулись — уже с друзьями. На этот раз драки не было: парни просто покружили вокруг. После этого Александр доехал до отделения полиции и написал заявление.

    Сейчас он себя чувствует, по его словам, более-менее нормально. «Обошлось, поболело и все. Был намек, что в следующий раз сделают побольнее», – отметил мужчина.

    Правоохранители в курсе произошедшего и сейчас ищут того, кто мог ударить Александра. «Полицией приняты меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления» – сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербурге и Ленобласти.

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