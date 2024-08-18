А вы это делали летом? 6 сезонных привычек, которые могут навредить вашим почкам

Лето ассоциируется у нас с расслаблением и удовольствием от жизни. Но некоторые наши привычки могут оказаться не такими уж безвредными, как кажется на первый взгляд. Чего стоит избегать тем, кто хочет сохранить почки здоровыми, рассказывают коллеги из Woman.ru и «Доктора Питера».

Фото: Nicolas Micolani / iStock Поделиться Поделиться





Холодный кофе У многих лето ассоциируется со вкуснейшим айс-кофе. Особенность этого напитка в том, что он похож на коктейль, — и поэтому воспринимаем его мы именно так, а как не как бодрящий напиток. Из-за этого повышается риск с ним переборщить.



Помимо того, что кофе обезвоживает, а это уже плохо для почек, он еще и повышает давление. По сути — это двойной удар по органам выделения. Кроме того, кофеин есть во многих напитках, включая чай и газировки. Много белка Хотя белковые продукты полезны для организма, но если употреблять их в избытке, можно навредить почкам. Один из продуктов переваривания белка — аммиак, который обладает токсическим эффектом в отношении этого органа. Если белка немного, почки легко его нейтрализуют, но при постоянной перегрузке они могут не справляться с работой. Это может привести к воспалению.

Мало воды Почкам нужно много воды, чтобы они максимально активно выполняли свои функции. При постоянном дефиците жидкости, если мы не приучаем себя с раннего возраста пить достаточно обычной чистой воды, кровь накапливает больше продуктов метаболизма, поэтому нагрузка по их вымыванию из почек повышается.

В среднем нужно выпивать около 10–12 стаканов воды в день — это около 2,5 литров. Но не обязательно бегать по дому со стаканом, отмеряя объем — просто обратите внимание на цвет мочи. Он должен быть светло-желтым.

Избыток сладкой газировки Есть данные японских исследований, согласно которым употребление двух или более баночек газировки, причем не только обычной, но и диетической, связывают с повышенными рисками поражения ткани почек. У тех, кто пьет много газировки, в моче часто появляется белок. Это ранний признак поражения тканей. И в этой стадии почки еще можно вылечить. Ленивый пляжный отдых Для того, чтобы почки активно работали, необходимо двигаться. Не обязательно ежедневно потеть в спортзале до потери пульса. Достаточно даже зарядки. У тех, кто по утрам делает несколько простых упражнений, на 31% реже появляются камни в почках. Плюс к этому активность снижает риск ожирения, а это тоже полезно. Поэтому пока тепло, старайтесь больше ходить и гулять, а не лежать без дела.

Недостаток сна

Почкам тоже нужно отдыхать, как и нашему мозгу. Если вы постоянно ложитесь за полночь, это может привести к заболеваниям выделительных органов. В ночные часы, когда мы спим, происходит обновление почечной ткани. Поэтому бессонница или ограниченное время сна не дает полностью восстановиться, почка может воспалиться.

