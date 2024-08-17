Как решение вопросов с продажей долей в недвижимости довело риелторов до уголовного дела

Василеостровский районный суд изучит действия представителей агентства недвижимости, которое предлагало петербуржцам решить проблемы с продажей долей в недвижимости. МВД расценило их по ч. 2 ст. 179 УК РФ — как принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Историю этого уголовного дела рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 17 августа .

Подход к решению вопросов с долями в недвижимости у подсудимых был следующим. Когда в агентство обращался человек с такой проблемой, у него выкупали его долю по заниженной цене (иногда она передавалась под видом дарения). После этого начинались переговоры с собственниками остальных долей. Им предлагали либо продать агентству свои доли по заниженной цене, либо выкупить у компании ее долю, либо продать квартиру целиком и разделить деньги.

официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«Как правило, проживающий в квартире собственник отклонял такие предложения, тогда в ход шёл широкий набор принудительных мер: от угроз, смены замков в квартире до подселения маргинальных личностей или даже распиливания входной двери. В конечном итоге человек соглашался на тот или иной вариант», — рассказывают в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.



С 2018 по 2023 год компания таким образом совершила сделки с участием 11 петербуржцев . Они были владельцами имущества в Невском, Приморском, Василеостровском, Центральном и Красногвардейском районах города.

В апреле 2023 года сотрудники управления уголовного розыска МВД пресекли эту деятельность. Перед судом предстанут три фигуранта дела в возрасте от 48 до 53 лет , все они ранее судимы. Один из них — владелец агентства недвижимости. Сейчас двое находятся в СИЗО, один — под запретом определенных действий.



В ходе обысков у риелторов изъяли технику, электронные носители, рукописи и правоустанавливающие документы на объекты недвижимости.

Один объект недвижимости, доля в квартире в доме на Стремянной, 1/6, возвращен прежнему собственнику. Сделки по еще 10 объектам оспаривают в рамках гражданского судопроизводства.



Петербуржцы, признанные потерпевшими, заявили гражданские иски о взыскании с обвиняемых материального ущерба на общую сумму 2,4 миллиона рублей. В рамках обеспечительной меры для будущего возмещения вреда наложен арест на два автомобиля, которые принадлежат фигурантам дела (их общая стоимость оценивается в 1,1 миллиона рублей).

