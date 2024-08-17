Как решение вопросов с продажей долей в недвижимости довело риелторов до уголовного дела

Василеостровский районный суд изучит действия представителей агентства недвижимости, которое предлагало петербуржцам решить проблемы с продажей долей в недвижимости. МВД расценило их по
Подход к решению вопросов с долями в недвижимости у подсудимых был следующим. Когда в агентство обращался человек с такой проблемой, у него выкупали его долю по заниженной цене (иногда она передавалась под видом дарения). После этого начинались переговоры с собственниками остальных долей. Им предлагали либо продать агентству свои доли по заниженной цене, либо выкупить у компании ее долю, либо продать квартиру целиком и разделить деньги.
официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
«Как правило, проживающий в квартире собственник отклонял такие предложения, тогда в ход шёл широкий набор принудительных мер: от угроз, смены замков в квартире до подселения маргинальных личностей или даже распиливания входной двери. В конечном итоге человек соглашался на тот или иной вариант», — рассказывают в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.
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