Наплыв туристов и укрепление рубля. Банк России рассказал, что в июле повлияло на инфляцию в Петербурге

Годовая инфляция в Петербурге составила 7,74% по сравнению с 7,79% в июне, 16 августа сообщает Банк России. Отмечается, что в городе на Неве деньги во второй месяц лета обесценивались медленнее, чем в СЗФО (8,36%) и в целом по стране (9,13%). Устойчивое повышение общего уровня цен регулятор объяснил ростом предложения некоторых непродовольственных товаров, а также увеличением роста спроса на отдых и туризм с одновременным снижением предложения на рынке жилья.
Годовой прирост инфляции на продовольственные товары в июле в сравнении с июнем не изменился и остался на уровне 8,13%. Это связано с тем, объяснили в Банке России, что рост цен на одни продукты компенсировался снижением на другие. В частности, из-за увеличения издержек переработчиков молока ускорился годовой рост цен на сыр (8,54% в июле против 3,65% в июне), и сливочное масло (14,41% против 8,73%), а благодаря укреплению рубля снизились цены на некоторые импортные фрукты (7,22% против 11,29%).
Внушительно приросли в цене хлеб и хлебобулочные изделия (12,09% против 9,32%), кондитерские (7,29% против 5,97%) и макаронные изделия (2,60% против -1,03%), а также алкогольные напитки (7,37% против 5,76%).
В категории непродовольственных товаров отмечается некоторое снижение прироста цен до 6,74% после 7,21%. Специалисты объясняют тенденцию замедлением роста цен на автомобили (4,63% против 5,97%) и охлаждением покупательского спроса. Укреплением рубля объясняется снижение цен на смартфоны (-13,15% против 7,38%), а снижение темпов прироста цен на крем для рук и зубную пасту (6,73% против 9,08%) — увеличением объемов производства. Заметно замедлился рост цен и на электроприборы (1,90% против 5,79%).
Увеличился в сравнении с июлем годовой прирост цен в сфере услуг — до 8,34% против 7,93% месяцем ранее. В частности, на фоне увеличения турпотока, снизилось предложение на рынке жилья в Петербурге, что привело к увеличению годового прироста стоимости аренды (7,78% против 6,64%). Ростом турпотока объясняется и ускорение годового роста цен на авиабилеты и услуги такси (6,42% против 4,55%), проживание в домах отдыха и пансионатах (8,57% против 3,46%) и экскурсии (12,48% против 9,98%).