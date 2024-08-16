Наплыв туристов и укрепление рубля. Банк России рассказал, что в июле повлияло на инфляцию в Петербурге

Годовая инфляция в Петербурге составила 7,74% по сравнению с 7,79% в июне, 16 августа сообщает Банк России. Отмечается, что в городе на Неве деньги во второй месяц лета обесценивались медленнее, чем в СЗФО (8,36%) и в целом по стране (9,13%). Устойчивое повышение общего уровня цен регулятор объяснил ростом предложения некоторых непродовольственных товаров, а также увеличением роста спроса на отдых и туризм с одновременным снижением предложения на рынке жилья.



Годовой прирост инфляции на продовольственные товары в июле в сравнении с июнем не изменился и остался на уровне 8,13%. Это связано с тем, объяснили в Банке России, что рост цен на одни продукты компенсировался снижением на другие. В частности, из-за увеличения издержек переработчиков молока ускорился годовой рост цен на сыр (8,54% в июле против 3,65% в июне), и сливочное масло (14,41% против 8,73%), а благодаря укреплению рубля снизились цены на некоторые импортные фрукты (7,22% против 11,29%).