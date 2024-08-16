    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-з

    761мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.8eur98.32

    Аномальная жара заглянет в Петербург. Погоду меняет циклон

    8061
    4 комментария

    В Петербурге с утра небо в облаках, но от жары это не избавит. Она продержится один день.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 августа в городе облачно с прояснениями, утром местами туман, в конце дня возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный, умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 14–16 градусов, днем составит 25–27 градусов.

    Сегодня синоптическую ситуацию в регионе формирует передняя часть циклона, выходящего на север Скандинавии. Температурный фон продолжит расти, и показания термометров на 3–4 градуса превысят рамки климата. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Уже завтра станет гораздо прохладнее — 22–24 градуса, вероятны кратковременные дожди, ночью местами ливни, грозы. В воскресенье — без существенных осадков, 21–23 градуса, ночью и утром местами туман.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погоды
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close