Аномальная жара заглянет в Петербург. Погоду меняет циклон

В Петербурге с утра небо в облаках, но от жары это не избавит. Она продержится один день.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 августа в городе облачно с прояснениями, утром местами туман, в конце дня возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный, умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 14–16 градусов, днем составит 25–27 градусов.
Сегодня синоптическую ситуацию в регионе формирует передняя часть циклона, выходящего на север Скандинавии. Температурный фон продолжит расти, и показания термометров на 3–4 градуса превысят рамки климата. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Уже завтра станет гораздо прохладнее — 22–24 градуса, вероятны кратковременные дожди, ночью местами ливни, грозы. В воскресенье — без существенных осадков, 21–23 градуса, ночью и утром местами туман.