«Задача — закончить до Нового года». Инвестор дома Брюллова на Васильевском острове назвал сроки открытия общественного пространства

Общественное пространство в доме Брюллова на Васильевском острове откроется весной 2025 года. Об этом «Фонтанке» сообщил 15 августа инвестор проекта, основатель BS Аrt Development Group Александр Басалыгин. По его словам, работы будут закончены к концу нынешнего года, но уже осенью помещения начнут показывать потенциальным арендаторам.
«Мы очень активно работаем. Задача — закончить до Нового года и ближе к весне открыться», — сказал Басалыгин. Сумма вложений уже перевалила 400 млн рублей.
Здание на Кадетской линии, 21 было построено в 1780-х годах. В 1845-м его перестроил для собственной семьи архитектор Александр Брюллов. В 2008 году дом Брюллова — федеральный памятник — был признан аварийным. В 2022 году его на торгах по программе «рубль за метр» арендовала компания «Я хочу быть твоей канарейкой», под которой выступала BS Art Development Group. Затем пул инвесторов расширился. К проекту присоединились братья Михаил и Евгений Скигины. По условиям программы предприниматели выигрывают на торгах право долгосрочной аренды объекта, им дается 2 года на проектирование и 5 лет на реставрацию, после приемки арендная плата пересчитывается по принципу 1 рубль за квадратный метр.
Ранее Александр Басалыгин говорил, что общественное пространство откроется для посетителей уже в 2024 году. Инвестиции изначально оценивались в 300 млн рублей.