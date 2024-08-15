    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, зап

    763мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.01eur100.31

    «Задача — закончить до Нового года». Инвестор дома Брюллова на Васильевском острове назвал сроки открытия общественного пространства

    853
    обсудить

    Общественное пространство в доме Брюллова на Васильевском острове откроется весной 2025 года. Об этом «Фонтанке» сообщил 15 августа инвестор проекта, основатель BS Аrt Development Group Александр Басалыгин. По его словам, работы будут закончены к концу нынешнего года, но уже осенью помещения начнут показывать потенциальным арендаторам.

    «Мы очень активно работаем. Задача — закончить до Нового года и ближе к весне открыться», — сказал Басалыгин. Сумма вложений уже перевалила 400 млн рублей.

    Здание на Кадетской линии, 21 было построено в 1780-х годах. В 1845-м его перестроил для собственной семьи архитектор Александр Брюллов. В 2008 году дом Брюллова — федеральный памятник — был признан аварийным. В 2022 году его на торгах по программе «рубль за метр» арендовала компания «Я хочу быть твоей канарейкой», под которой выступала BS Art Development Group. Затем пул инвесторов расширился. К проекту присоединились братья Михаил и Евгений Скигины. По условиям программы предприниматели выигрывают на торгах право долгосрочной аренды объекта, им дается 2 года на проектирование и 5 лет на реставрацию, после приемки арендная плата пересчитывается по принципу 1 рубль за квадратный метр.

    Ранее Александр Басалыгин говорил, что общественное пространство откроется для посетителей уже в 2024 году. Инвестиции изначально оценивались в 300 млн рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close