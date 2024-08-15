«Задача — закончить до Нового года». Инвестор дома Брюллова на Васильевском острове назвал сроки открытия общественного пространства

Общественное пространство в доме Брюллова на Васильевском острове откроется весной 2025 года. Об этом «Фонтанке» сообщил 15 августа инвестор проекта, основатель BS Аrt Development Group Александр Басалыгин. По его словам, работы будут закончены к концу нынешнего года, но уже осенью помещения начнут показывать потенциальным арендаторам.



«Мы очень активно работаем. Задача — закончить до Нового года и ближе к весне открыться», — сказал Басалыгин. Сумма вложений уже перевалила 400 млн рублей.