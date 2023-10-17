«Я друзей привел». Дом Брюллова на Васильевском взяли в семью

В проект реконструкции и создания общественного пространства в доме Брюллова на Васильевском острове ввели новых персонажей. Инвестор с несерьезным названием приобрел партнеров с серьезной фамилией.

Пресс-тур по пребывающему в депрессии дому Брюллова на Васильевском острове организовали днем 17 октября. Журналисты заходили с Тучкова переулка, осматривались, ждали главных действующих лиц. Корреспондент «Фонтанки», когда-то бравший здесь книги в библиотеке им. Островского (и все вернувший), тоже прислушивался к ощущениям посреди этой показательной разрухи.

Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Первая постройка на этом участке датируется 1780-ми годами, дом принадлежал купцу Грехову, затем участок перешел семье Билибиных, семье Поповых, а в 1845 году его выкупил Александр Брюллов. Архитектор переделал сам особняк, перекроил фасады, разделил двор, пристроил флигель, часть которого сдавал под жилье. В 1907 году здесь был открыт музей Старого Петербурга. После революции экспозицию перевезли в Зимний дворец, само здание отдали под детский сад и коммунальные квартиры. В 1955 году его отреставрировали, позже открыли библиотеку им. Островского. В 2001 году дом Брюллов признали памятником, с 2008 года он считается аварийным, несколько лет квартиры здесь расселяли. С 2022 года здание для реставрации и приспособления под современное использование взяла BS Art Development Group Александра Басалыгина по программе «рубль за метр», сейчас получено разрешение на работы.



Инвесторы пришли большой компанией. Рядом с самим Александром Басалыгиным шли браться Скигины — Михаил и Евгений, сыновья знакового для Петербурга бизнесмена Дмитрия Скигина и совладельцы Петербургского нефтяного терминала, некогда им основанного. «Фонтанка» писала о смуте в этом предприятии, связанной с состоянием здоровья другого важного игрока — Сергея Васильева, но и помимо ПНТ братья Скигины фигурируют в большом количестве проектов, и не только портовых: в частности, с их партнерами связывали проект платных железнодорожных переездов в Петербурге, а Евгения называли одним из учредителей крупнейшего производителя ненаркотической конопли — «Коноплекса». В общем, стало понятно, что в проект реставрации особняка пришли тяжеловесы.



Несмотря на это, все происходило не то что в формате casual, а вообще как будто прогулка со знающим человеком по заброшке. С той разницей, что это уже не заброшка и гулял в том числе председатель КГИОП Сергей Макаров. Он признался, что есть в городе места, где годами не получается реализовать никакой проект. И когда по программе «рубль за метр» дом Брюллова достался компании с названием «Я хочу быть твоей канарейкой» (а именно таким юрлицом выступала BS Art Development Group), чиновник почти отчаялся. «Я подумал: точно место проклятое, — рассказал он. — Но оказалось, что это не «Я хочу быть твоей канарейкой», а это Басалыгин».

Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дому Брюллова действительно много лет не могли найти хозяина. В свое время его хотели отдать Восточному факультету СПбГУ, но обязательства по реставрации не были исполнены. Потом поступило предложение открыть здесь музей Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК), затем началась долгая эпопея с музеем исламской культуры, которая так ничем и не закончилась. В 2022 году объект включили в программу «рубль за метр», разыграли на торгах, и он ушел вышеупомянутому ООО «Я хочу быть твоей канарейкой». Смысл программы в том, что инвестор обязуется привести здание в порядок, после чего действительно будет арендовать его по символической цене в рубль за квадратный метр. До тех пор (то есть в период проведения работ) он платит полноценную ренту.





BS Art Development Group управляет недвижимостью и развивает общественные пространства — среди проектов, в частности, «Вавилов Лофт» — в двух шагах от дома Брюллова, «Флигель» и «Третий Кластер». На торгах победитель поднял ставку аренды до 700 тысяч рублей в месяц, но «Фонтанке» Басалыгин рассказал, что она доходит почти до миллиона. Высокая стоимость — это не только деньги в бюджет, это еще и причина для инвестора не растекаться мысью по древу, а работать на объекте с опережением графика. По словам Макарова, здесь так и произошло: программа дает 2 года на проектирование и 5 лет на реставрацию, но проект готов уже сейчас. «Работы здесь не на один год, — подчеркнул чиновник. — Но если у Александра не закончатся запал и деньги, потому что арендная плата не очень гуманная… Но в ряде случаев это стимул. У нас первый объект, который ушел по программе «рубль за метр», — это библиотека Колобовых на Песочной набережной.Там была такая битва, и у них арендная плата была гораздо больше вашей. Там сцепились люди. Но зато объект был сделан за 13 месяцев с учетом проектирования и всех работ».

Евгений и Михаил Скигины Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Евгений Скигин Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Слева направо: председатель Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИК Антон Иванов, Александр Басалыгин, Евгений Скигин, Михаил Скигин, Сергей Макаров Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Насчет «закончатся деньги» Басалыгин ответил: «Я занимаюсь недвижимостью в Санкт-Петербурге, мне всегда говорили: не связывайся с памятниками и градозащитой. И я как-то связался, и мне так понравилось, что я даже друзей привел». Друг Михаил Скигин рассказал, что они с братом успели побывать и пожить во многих городах и пришли к выводу — красивее Петербурга нет. «Для нас это огромная честь — хоть как-то присутствовать, участвовать в возрождении этого великого города, который мы видели в разных ипостасях, — признался он. — Александр, спасибо, что позвал». Вложиться деньгами они решили, чтобы «Александр не лопнул», как распределят инвестиции — еще обсуждают. Общую стоимость Басалыгин обозначил примерно в 300 млн рублей, хотя ранее в материале РБК в эту сумму оценили только долю Скигиных, которая должна составить 2/3. Судя по тому, как изменился в лице Сергей Макаров, он тоже не особенно верит, что 300 млн хватит.



По словам Басалыгина, история про библиотеку Колобовых его зацепила в соревновательном плане. Он надеется управиться за 2024 год. Что именно появится здесь после реконструкции, уже известно: на первых этажах — общепит с ресторанным двориком, выше — арендопригодные помещения, связанные с образовательной и культурной функцией (коворкинги, лекционные залы). Гостиницу не планируют. «Мы не работаем с каким-то гигантским дворцом, все-таки это был жилой дом, хоть и строил его прекрасный архитектор, — рассказал представитель проектировщика. — Он строил его и для своей семьи тоже. Мы бы хотели, чтобы эта функция — гостиной, камерной атмосферы, приятного петербургского дворика — здесь сохранялась. Мы сразу отказались от каких-то глобальных реконструкций, пристроек, атриумов и поняли, что капитальный ремонт для этого здания — самый лучший способ его сохранить».



Фото: ООО «Кант»/ ООО НИиПИ «спецреставрация» Фото: ООО «Кант»/ ООО НИиПИ «спецреставрация» Фото: ООО «Кант»/ ООО НИиПИ «спецреставрация» Фото: ООО «Кант»/ ООО НИиПИ «спецреставрация» Фото: ООО «Кант»/ ООО НИиПИ «спецреставрация» Поделиться Поделиться





Сейчас здание выглядит совсем заброшенным, даром что еще несколько лет назад здесь были жилые квартиры. На одном из этажей нашли остатки стены старого, «добрюлловского» дома, ее хотят законсервировать. В остальном — многое уже утеряно, разрушено (как статуя Аполлона на стене во дворе, от которого осталась левая лодыжка), украдено (как элементы почти всех каминов), это надо будет восстанавливать.



«Фонтанке» Скигины рассказали, что с Басалыгиным они товарищи, часто обсуждают проекты, так что в данном случае буквально звезды сошлись. Возможный срок окупаемости все трое оценили примерно в 10 лет. «Нормальный европейский горизонт», — подчеркнул Евгений Скигин. «Для недвижимости в Европе это очень быстро», — добавил Михаил.

Сергей Макаров, комментируя «Фонтанке» прогресс по дому Брюллова, подчеркнул, что программа «рубль за метр» не панацея, в городе есть и другие механизмы привлечения инвестиций в реставрацию памятников. «Здесь должно совпасть несколько условий: объект должен подходить под программу, и желание инвестора, четкое просчитывание своих финансовых возможностей, — пояснил он. — Применительно к тем целям, под которое она заточена, программа свои функции выполняет». В частности, в нее попадают здания-памятники, которые город по каким-то причинам не хочет продавать, хотя законодательство позволяет это делать и даже становится в этом смысле все более лояльным.