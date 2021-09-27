Михаил Скигин нашел «Новую энергию»

Глава «Петербургского нефтяного терминала» и бизнес-леди из Москвы создали совместную компанию для привлечения инвестиций в строительство порта на Сахалине стоимостью 34 млрд рублей. Подруги министра Антона Силуанова в проекте больше нет.
Запись о создании в Москве ООО «Новая энергия» датируется в информационной системе СПАРК 22 сентября. Компания будет специализироваться на капиталовложениях и инвестициях, её уставный капитал составляет полмиллиона рублей. Бенефициары — москвичка Ольга Пучкова, председатель совета директоров АО «Петербургский нефтяной терминал» Михаил Скигин и его брат Евгений. Юридически «Новая энергия» учреждена столичным ООО «Синее море» (
Михаил Скигин заявил самый масштабный портовый проект Дальнего Востока текущего года. Речь о строительстве нового порта на границе Макаровского и Поронайского районов Сахалина. Проект получил поддержку на высшем уровне — соответствующее концессионное соглашение утвердил лично председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Государство вложит в проект почти 4 млрд рублей, связанная со Скигиным компания — больше 30 млрд.
«Новая энергия» впервые юридически объединяет инвестиционные проекты двух основных участников строительства сахалинского порта — Михаила Скигина и московского бизнесмена Алексея Строганова. Последний стал медийной фигурой федерального масштаба, когда
В середине июля «Русдор-Финанс» формально вышел из реализующего сахалинский проект ООО «Многофункциональный грузовой район», и
С момента согласования проекта премьер-министром России Михаилом Мишустиным в его системе координат появились три инвестиционные компании: «Синее море» Ольги Пучковой, ООО «Овум групп» Романа Белоусова, давнего бизнес-партнера Михаила Скигина, и теперь «Новая энергия». В начале сентября «Фонтанка» писала, что