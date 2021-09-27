Михаил Скигин нашел «Новую энергию»

Глава «Петербургского нефтяного терминала» и бизнес-леди из Москвы создали совместную компанию для привлечения инвестиций в строительство порта на Сахалине стоимостью 34 млрд рублей. Подруги министра Антона Силуанова в проекте больше нет.

Запись о создании в Москве ООО «Новая энергия» датируется в информационной системе СПАРК 22 сентября. Компания будет специализироваться на капиталовложениях и инвестициях, её уставный капитал составляет полмиллиона рублей. Бенефициары — москвичка Ольга Пучкова, председатель совета директоров АО «Петербургский нефтяной терминал» Михаил Скигин и его брат Евгений. Юридически «Новая энергия» учреждена столичным ООО «Синее море» ( 66 % ) и петербургским ООО «Развитие транспортных проектов» ( 34 % ). Хозяин последнего — кипрская TPD Holding Limited — по данным госреестра Кипра, в равных долях принадлежит Михаилу и Евгению Скигиным.



Михаил Скигин заявил самый масштабный портовый проект Дальнего Востока текущего года. Речь о строительстве нового порта на границе Макаровского и Поронайского районов Сахалина. Проект получил поддержку на высшем уровне — соответствующее концессионное соглашение утвердил лично председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Государство вложит в проект почти 4 млрд рублей, связанная со Скигиным компания — больше 30 млрд.

«Новая энергия» впервые юридически объединяет инвестиционные проекты двух основных участников строительства сахалинского порта — Михаила Скигина и московского бизнесмена Алексея Строганова. Последний стал медийной фигурой федерального масштаба, когда 33 % долей его ООО «Русдор-Финанс» перешли к Ольге Хромченко, хорошей знакомой российского министра финансов Антона Силуанова. Ранее совладелицей «Русдор-Финанса» была Ольга Пучкова, чьей компании «Синее море» принадлежит основной пакет созданной на днях «Новой энергии».

В середине июля «Русдор-Финанс» формально вышел из реализующего сахалинский проект ООО «Многофункциональный грузовой район», и 90 % долей этой компании оказались у «Синего моря». С этого момента Ольга Пучкова — основной бенефициар всего бизнеса Михаила Скигина на острове Сахалин, включая терминал, принадлежащий ООО «Порт Поронайск», чьи 90 % также перешли летом «Синему морю».

