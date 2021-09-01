Вызвали ликвидатора. В сахалинский бизнес Михаила Скигина пришел инвестор из Твери

автор фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Сергеев Поделиться Поделиться







Шестнадцать процентов основного владельца обоих проектов Михаила Скигина на острове Сахалин — московского ООО «Синее море» — принадлежат теперь АО «Восток», чьим единственным хозяином и генеральным директором СПАРК с актуализацией на 11 июня называет предпринимателя из Твери Андрея Климова. «Восток» — непубличное акционерное общество с основным видом деятельности «капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний». Компания создана в середине июня, надо полагать, специально для привлечения инвестиций в затеянное Михаилом Скигиным строительство порта на острове Сахалин стоимостью в 34 млрд рублей.



Михаил Скигин заявил самый масштабный портовый проект Дальнего Востока текущего года. Речь о строительстве нового порта на границе Макаровского и Поронайского районов Сахалина. Проект получил поддержку на высшем уровне — соответствующее концессионное соглашение утвердил лично председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Государство вложит в проект почти 4 млрд рублей, связанная со Скигиным компания — больше 30 млрд.

«Синее море», совладельцем которого стал «Восток», занимает ключевую позицию в сахалинском бизнесе Михаила Скигина. Этой компании принадлежат по 90% в ООО «Многофункциональный грузовой район» (МГР) и в ООО «Порт Поронайск». Первое собирается строить новый портовый комплекс, второму принадлежит действующий небольшой морской терминал, пребывающий в процессе реконструкции. Такая конфигурация сложилась в июле, когда «Синее море» вошло в бизнес-конструкцию сахалинских проектов в качестве инвестора.

На тот момент компания целиком принадлежала Ольге Пучковой, которая видна среди бизнес-связей столичного предпринимателя Алексея Строганова. Его компания «Русдор-Финанс» — давний партнер Михаила Скигина в проектах, связанных со строительством платных путепроводов и коноплеводством. Медийное пространство «Русдор-Финанс» взбудоражил этим летом в связи с появлением среди его владельцев уроженки Ленинградской области Ольги Хромченко, которую СМИ называют хорошей знакомой министра финансов России Антона Силуанова.



«Синее море» — один из двух инвестиционных каналов сахалинского проекта. Второй появился в конце июля, когда Михаил Скигин через принадлежащую ему и его брату Евгению компанию приобрел 49% в ООО «Овум групп». До того «Овум» целиком принадлежал давнему бизнес-партнеру главы «Петербургского нефтяного терминала» (ПНТ) Роману Белоусову.

Вхождение «Востока» в сахалинскую бизнес-конструкцию — безусловно, первый шаг «Синего моря» по привлечению инвестиций в дальневосточный проект. Учредитель «Востока» 34-летний уроженец Тверской области Андрей Климов — человек с богатым и очень разносторонним бизнес-портфолио. СПАРК видит его совладельцем 15 компаний, 12 из которых уже ликвидированы, причем в нескольких случаях ликвидатором выступал сам Андрей Климов. Большинство этих компаний прописаны в Твери.

Обращает внимание разновекторность коммерческих интересов предпринимателя. Из 12 ликвидированных компаний, в которых он принимал участие, четыре специализировались на торговле самым широким спектром товаров, включая соки, минеральные воды и даже моторное топливо. Две его компании оказывали юридические услуги, три торговали и управляли недвижимостью, еще две специализировались на создании архитектурных форм и строительстве домов. Но это всё в прошлом.



Сегодня Андрей Климов — владелец «Медицинского центра "Премьер"» и совладелец агентства недвижимости «Ренессанс центр». «Премьер» появился почти одновременно с «Востоком» — 16 июля — создается впечатление, будто бизнесмен решил открыть новую страницу в своей деятельности, занявшись оказанием медицинских услуг и инвертированием в порт на Сахалине. Любопытно, что в «Премьере» Климов ещё и генеральный директор — обычно частные медицинские компании возглавляют люди, имеющие базовое медицинское образование. «Ренессанс» — одно из самых старых агентств недвижимости в Твери, оно создано в 1999 году, впрочем, Андрей Климов приобрел доли в нем в 2009-м.

В представленных в СПАРКе карточках медицинского центра и АО «Восток» контактные телефоны не указаны, поэтому с просьбой к бизнесмену о комментарии по поводу вхождения в сахалинский проект мы обратились в «Ренессанс». На момент публикации он не отзвонился. Михаил Скигин отказался комментировать появление «Востока», сославшись на взятые перед партнерами обязательства. Основная владелица «Синего моря» Ольга Пучкова на звонок автора статьи не отреагировала.



Лев Годованник для «Фонтанки.ру»