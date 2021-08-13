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ЛСР причалил к Синопской набережной. Участок завода «Ливиз» в центре Петербурга застроят элитным жильем

За имущество бывшего ликеро-водочного завода боролись 14 участников аукциона. Победителем стала компания «Группы ЛСР», будущее уникального участка легко прогнозируется.

Фото: Казенный винный склад №1 — Производственные здания — Завод «ЛИВИЗ» на Citywalls.ru
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Госкорпорация «Дом.РФ» провела 13 августа торги по продаже участка и 13 зданий бывшего ликеро-водочного завода «Ливиз». Несмотря на привлекательное расположение, найти покупателя на федеральную собственность удалось лишь с третьего раза. Победителем аукциона стала «Группа ЛСР», что не оставило вопросов о будущем этой территории. По мнению экспертов, на берегу Невы появится жилой комплекс или апартаменты бизнес-класса.

Количество попыток роднит продажу наследства «Ливиза» на Синопской набережной, 56–58 с закидыванием невода в морскую пучину. Впервые «Дом.РФ» пытался продать имущество завода в ноябре 2020 года по начальной цене 711 млн рублей. Тогда заявок от заинтересованных покупателей не поступило, и торги признали несостоявшимися. Вторая попытка произошла в январе нынешнего года. Цена оставалась прежней, и реализовать лот снова не смогли. В третий раз его выставили на продажу летом 2021 года, к этому времени начальная цена снизилась до 524 млн рублей. Причем 70% суммы — это стоимость зданий.

Интерес к активу подогрел директор «Дом.РФ» Виталий Мутко. Он говорил журналистам, что перспективы редевелопмента площадки обсуждались https://www.fontanka.ru/2021/06/02/69948242/ с представителями японского бюро Nikken Sekkei, инвестиционной корпорации Дубая и самарской корпорации «Кошелев». Госкорпорация продвигала идею строительства многофункционального комплекса.

На участие в аукционе было подано 14 заявок. Каждая обеспечена задатком в 105 млн рублей. При этом в борьбе за лот приняли участие 6 компаний. Среди них — ООО «Резидентс Девелопмент» бывшего совладельца сети казино «Вулкан» Владимира Скигина, доверительный управляющий комбинированным ЗПИФ «ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие», ООО «Фок-Парнас» совладельца ГК «КВС» Сергея Ярошенко, ООО «Холдинг Эр-Би-Ай» Эдуарда Тиктинского, ООО «ТСТ», основным владельцем которого в СПАРК значится предприниматель, видеоблогер и автогонщик Сергей Кабаргин. Участники перечислены в порядке возрастания их ценовых предложений. Сумма перевалила за миллиард на ставке RBI.

Победителем стала компания «ЛСР. Недвижимость-СЗ», оценившая лот в 1,123 млрд рублей. «В настоящее время сделка находится на стадии юридического оформления, поэтому о какой-то конкретике, в частности по дальнейшему использованию данного участка, говорить преждевременно», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Группы ЛСР».

Фото: скриншот с сайта дом.рф
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Застройщик станет владельцем участка в 3,61 га в центре города. Руководитель направления земельных участков Colliers Антон Орлов считает, что локацию можно назвать исключительной также за близость воды и шикарные видовые характеристики. «В центре города таких участков практически нет — этим и объясняется высокий интерес девелоперов к торгам», — отмечает он.

По мнению экспертов, здесь можно построить многофункциональный квартал, в котором будут сочетаться жилье, апартаменты, лофты, ретейл и офисы. Застройщик также может сосредоточиться на жилье бизнес- или премиум-класса. По оценке генерального директора Knight Frank ST Petersburg Николая Пашкова, предполагаемая цена квадратного метра в таком комплексе может составить 250–280 тыс. руб./м2.

Инвестиции в такой проект на начальном этапе оценить сложно, но уже можно сказать, что они будут существенными из-за ряда сложностей. Участок находится в функциональной зоне ТПД1–1, которая не позволяет строить жилье даже по условно разрешенному виду использования. Максимум, что разрешено здесь — гостиничное обслуживание. К тому же, на территории есть памятники.

«Участок является объектом культурного наследия, где три здания, принадлежащие бывшему Казенному винному заводу Министерства финансов, признаны памятниками. Причем расположены они так, что существенно усложняют возведение новых строений на участке, — отмечает Николай Пашков. — Поэтому сейчас, до изменения функциональной зоны и каких-то архитектурных проработок, можно оценить только минимальную площадь, которую можно возвести на участке — примерно в 40 тыс. кв. м».

Как разъяснил участникам торгов «Дом.РФ», имущество не обременено арендой. Только часть одного из зданий используют одинокий автосервис — как выяснилось, незаконно. По данным организатора торгов, автомеханики обязались освободить площади.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

Фото: Казенный винный склад №1 — Производственные здания — Завод «ЛИВИЗ» на Citywalls.ru
Фото: скриншот с сайта дом.рф

Санкт-петербургский ликеро-водочный завод на Калашниковской (ныне Синопской) набережной появился в 1897 году. Он числился поставщиком № 1 императорского двора.

С распадом Советского союза предприятие было преобразовано в АО «Ливиз», в честь выпускаемой им марки водки. После приватизации фактическим собственником ЗАО «Ливиз» стал предприниматель Александр Сабадаш. В 2007 году производство было перенесено из центра города в Красное Село.

В середине нулевых у предприятия начались финансовые трудности. ЗАО «Ливиз» в 2008 году попросило суд признать себя банкротом. Через 4 года компанию признали несостоятельной. В процессе рассмотрения дела должнику удалось договориться с кредиторами о списании 97,4 % долгов, но дело о банкротстве возобновилось. В 2013 году «Ливиз» лишился лицензии на производство и продажу алкоголя.

Александр Сабадаш, ставший собственником завода после приватизации, в 2015 году был признан виновным в покушении на мошенничество и приговорён к 6 годам заключения. В это время он потерял контроль над заводом. 25 января 2021 года он вышел на свободу, но тут же был арестован по новому делу о мошенничестве. По версии следствия, предприниматель вместе с неустановленными лицами похитил у банка «Таврический» в 2013 году 100 млн рублей.

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Комментарии (7)

Never_Mind
И откуда столько "элиты" в нынешней России? Куда не плюнь в район центра, в илитноэ жильё попадешь. Вот и ЛДМ под такое же жильё сносят. А пенсии по 16 тысяч у людей.
hal9000
250 тыщ квадрат..эт сколько мне надо фигачить чтоб купить там хотябы кладовку на первом этаже?!
Karl111
И действующая ТЭЦ через 100метров совсем не смущает. Элитное же
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