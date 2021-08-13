Здания «Ливиза» на Синопской набережной продали за 1,1 млрд рублей

Продажа имущества «Ливиза» состоялась только с третьего раза. Впервые продать участок и здания на нём хотели в ноябре прошлого года по начальной цене 711 млн рублей. Тогда заявок от заинтересованных покупателей не поступило, и торги признали несостоявшимися. Повторная попытка произошла уже в январе нынешнего года. Цена оставалась прежней, и в тот раз реализовать лот также не смогли. В третий раз его выставили на продажу этим летом, к этому времени начальная цена снизилась до 524 млн рублей.



Ликеро-водочный завод на Калашниковской (ныне — Синопской) набережной появился в 1897 году. После приватизации фактическим собственником ЗАО «Ливиз» стал предприниматель Александр Сабадаш. В 2007 году производственные мощности предприятия были перенесены из центра города в Красное Село.



Суд зарегистрировал дело о банкротстве «Ливиза» в 2008 году. Через четыре года его признали несостоятельным. В процессе рассмотрения дела должнику удалось договориться с кредиторами о списании 97,4 % долгов, но дело о банкротстве возобновилось.

