Здания «Ливиза» на Синопской набережной продали за 1,1 млрд рублей

Имущественный комплекс ликеро-водочного завода «Ливиз» на Синопской набережной, 56–58, продан на торгах. Победителем аукциона стала компания группы ЛСР, предложившая за него 1,1 млрд рублей.
Аукцион состоялся 13 августа на площадке «Сбербанк-АСТ». Организатором торгов стала госкорпорация «Дом.РФ». Участок площадью 3,61 га и 13 зданий общей площадью 33 тыс. кв. м находились в федеральной собственности.
Как следует из протокола о результатах торгов, победителем стало ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ».
Продажа имущества «Ливиза» состоялась только с третьего раза. Впервые продать участок и здания на нём хотели в ноябре прошлого года по начальной цене 711 млн рублей. Тогда заявок от заинтересованных покупателей не поступило, и торги признали несостоявшимися. Повторная попытка произошла уже в январе нынешнего года. Цена оставалась прежней, и в тот раз реализовать лот также не смогли. В третий раз его выставили на продажу этим летом, к этому времени начальная цена снизилась до 524 млн рублей.
Ликеро-водочный завод на Калашниковской (ныне — Синопской) набережной появился в 1897 году. После приватизации фактическим собственником ЗАО «Ливиз» стал предприниматель Александр Сабадаш. В 2007 году производственные мощности предприятия были перенесены из центра города в Красное Село.
Суд зарегистрировал дело о банкротстве «Ливиза» в 2008 году. Через четыре года его признали несостоятельным. В процессе рассмотрения дела должнику удалось договориться с кредиторами о списании 97,4 % долгов, но дело о банкротстве возобновилось.
Александр Сабадаш, ставший собственником завода после приватизации, в 2015 году был признан виновным в покушении на мошенничество и приговорён к шести годам заключения. В это время он потерял контроль над заводом. 25 января 2021 года он вышел на свободу, но тут же был задержан по новому делу.