FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +21
73.57р86.35р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Здания «Ливиза» на Синопской набережной продали за 1,1 млрд рублей

Имущественный комплекс ликеро-водочного завода «Ливиз» на Синопской набережной, 56–58, продан на торгах. Победителем аукциона стала компания группы ЛСР, предложившая за него 1,1 млрд рублей.

Аукцион состоялся 13 августа на площадке «Сбербанк-АСТ». Организатором торгов стала госкорпорация «Дом.РФ». Участок площадью 3,61 га и 13 зданий общей площадью 33 тыс. кв. м находились в федеральной собственности.

Как следует из протокола о результатах торгов, победителем стало ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ».

Продажа имущества «Ливиза» состоялась только с третьего раза. Впервые продать участок и здания на нём хотели в ноябре прошлого года по начальной цене 711 млн рублей. Тогда заявок от заинтересованных покупателей не поступило, и торги признали несостоявшимися. Повторная попытка произошла уже в январе нынешнего года. Цена оставалась прежней, и в тот раз реализовать лот также не смогли. В третий раз его выставили на продажу этим летом, к этому времени начальная цена снизилась до 524 млн рублей.

Ликеро-водочный завод на Калашниковской (ныне — Синопской) набережной появился в 1897 году. После приватизации фактическим собственником ЗАО «Ливиз» стал предприниматель Александр Сабадаш. В 2007 году производственные мощности предприятия были перенесены из центра города в Красное Село.

Суд зарегистрировал дело о банкротстве «Ливиза» в 2008 году. Через четыре года его признали несостоятельным. В процессе рассмотрения дела должнику удалось договориться с кредиторами о списании 97,4 % долгов, но дело о банкротстве возобновилось.

Александр Сабадаш, ставший собственником завода после приватизации, в 2015 году был признан виновным в покушении на мошенничество и приговорён к шести годам заключения. В это время он потерял контроль над заводом. 25 января 2021 года он вышел на свободу, но тут же был задержан по новому делу.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266081655
Ну вот.... Очередной элитный жилой комплекс для понаехавших будет....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний